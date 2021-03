Le CV :

Fabien Galthié : originaire de Cahors dans le Lot, il commence sa carrière en équipe nationale à l'âge de 22 ans, en 1991 lors d'un match contre la Roumanie. La même année, il est retenu pour la Coupe du monde. La concurrence est féroce pour le jeune joueur, souvent écarté au profit de joueurs comme Accoceberry, Carbonneau ou encore Mignoni. Absent du groupe France pour la Coupe du monde 1995, Galthié tente l'aventure sud-africaine. Il jouera pour la Western Province pendant 1 an. Souvent rappeler en cours de route, il marquera l'histoire avec les Bleus en participant à la victoire inoubliable sur les All Blacks en demi-finale de la Coupe du monde 1999. Malgré ses nombreuses blessures, Fabien Galthié finira par s'imposer à son poste parmi les Bleus.

Avec 64 sélections, le demi de mêlée remporte trois Grands Chelems, participe à quatre Coupe du monde et sera capitaine à 25 reprises. Il effectue la plupart de sa carrière en club à Colomiers, en passant par le Stade français avant de raccrocher les crampons en 2003.

Matt Dawson : originaire de Birkenhead, l'anglais commence sa carrière professionnelle avec le rugby à VII. Rapidement, il connaît la gloire en remportant la Coupe du monde de rugby à VII en 1993. Deux ans plus tard, il entame sa carrière en équipe nationale. Il dispute 77 matchs avec l'équipe d'Angleterre, et sera l'auteur de seize essais, six transformations et trois pénalités. Matt Dawson est l'un des deux seuls joueurs (avec Lawrence Dallaglio) à remporter à la fois une Coupe du monde de rugby à VII et à XV en 2003. Ces deux titres seront d'ailleurs les plus retentissants de sa carrière.

84 sélections, dont 7 avec les Lions britanniques, deux titres de champion du monde, un tournoi des 5 Nations, trois tournois des 6 Nations dont un grand Chelem en 2003, un palmarès remarquable pour le demi de mêlée anglais.

Des demis de mêlées plutôt... filous

Si Dawson reste le roi des filous, Galthié n'est pas mal non plus, à l'image de cet essai avec le Stade français lors de la finale de Top 14 en 2003. Il profite de son petit gabarit (loin d'être ridicule) pour se faufiler à travers la défense des Toulousains. Ni vu, ni connu le numéro 9 vient d'inscrire le premier essai de cette rencontre. En Bleu comme en club, il sait profiter de chacune des occasions qui s'offrent à lui.

Dawson a pour habitude de duper ses adversaires. Pour cause, l'une de ses particularités est de jouer les pénalités rapidement. Il inscrit d'ailleurs un bon nombre d'essais en utilisant cette tactique. Contre le pays de Galles en 2001 par exemple, il n'hésite pas à jouer vite, ce qui lui permet de concrétiser. Au fil des années, le demi de mêlée sera notamment connu pour cette petite feinte.

2003, une année qui leur réussi

Tout deux au sommet de leur carrière lors de la Coupe du monde 2003, ces deux joueurs ont marqué l'histoire.

Cette année là, Matt Dawson ne connaît pas une seule fois la défaite avec le XV de la Rose. Il remporte même la Coupe du monde face aux Français. Le demi de mêlée est celui qui sert Wilkinson pour le drop de la gagne, dix ans après son titre mondial en rugby à VII.

Matt Dawson lors de la Coupe du monde 2003Icon Sport

La Coupe du monde 2003, est la concrétisation de la carrière de Fabien Galthié. Il est le capitaine de la sélection tricolore qui atteint les demi-finales du Mondial. Battu par l'Angleterre, le XV de France ne démérite pas. Cette même année, à l'âge de 34 ans l'un des plus grands demis de mêlée français prend sa retraite.

Fabien Galthié lors de la Coupe du monde 2003Icon Sport

L'avis de Rugbyrama

Des demis de mêlée qui se ressemblent sur pas mal de points. Deux joueurs très tactiques qui ont su dominer leurs adversaires avec la tête plus qu'avec le physique. Pourtant, il faut les départager... Notre cœur de supporter dirait Fabien Galthié, joueur emblématique du XV de France. Pour son audace et son palmarès, on dirait sans doute Matt Dawson.

Par Manon Moreau