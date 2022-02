La titularisation de Yoram Moefana

"C’est un joueur que l’on suit depuis que nous sommes arrivés. Il était avec l’équipe de France des moins de 20 ans quand nous avons débuté le travail sur nos schémas d’entraînement. Il est parti jouer à Bordeaux, on a commencé à le voir apparaître sur les feuilles de match. Et lorsqu’il a fallu changer nos feuilles de match pour la Coupe d’Automne des Nations en novembre 2020, nous n’avons pas hésité à le titulariser. Ils participaient à tous les entraînements et il en imposait déjà naturellement, sans forcer, mais avec timidité. Normal, c’était un jeune joueur. Mais son potentiel sautait aux yeux. Vous avez tous vu sa performance face à l’Angleterre. Malheureusement, nous n’avons pas pu le prendre en tournée en Australie car il était blessé. Et cette saison, il performe avec son club. Il était encore avec nous en novembre, sans jouer, seulement en s’entraînant. Aujourd’hui, il a donc un gros vécu avec l’équipe de France. Yoram est prêt à répondre à toutes les exigences de ce match. Il est prêt physiquement, techniquement, psychologiquement. Et surtout, il va être accompagné par toute l’équipe, 22 mecs qui vont faire en sorte qu’il nous apporte tout son potentiel et son talent. Parce qu’il en a beaucoup."

La reconduction de Cameron Woki en 2e ligne

"Cameron Woki est un joueur rude. On a parfois l’impression à travers vos commentaires qu’il va avoir du mal face à un adversaire lui aussi rude. On entend les remarques, mais on se prépare à être à la hauteur de l’intensité qui sera proposée. Cameron Woki n’est pas tout seul. Il est dans un paquet d’avants, avec Paul Willemse, Greg Alldritt, Julien Marchand, Uini Atonio. Je peux citer aussi François Cros et Anthony Jelonch. Si on additionne la rudesse de ces joueurs, je pense qu’on aura de quoi opposer au paquet d’avants irlandais. Mais si je suis Cameron Woki, j’écoute les commentaires et je me prépare.

C’est finalement bien et stimulant d’être considéré comme un joueur, entre guillemets, léger, non combattant. A lui de faire son chemin dans l’écoute et dans l’analyse de la façon dont on le définit. Cameron Woki, c’est 114 kilos ou 115 kilos, presque deux mètres. J’entends : il a des qualités aériennes, des qualités de course. Mais c’est aussi un combattant. Un jeune combattant de 22 ans qui a déjà eu avec nous des expériences incroyables. Maintenant, Bernard (Le Roux) compte énormément pour nous. Il est avec nous depuis le début. Il a un autre profil, c’est un combattant. Un grand combattant. Pendant un an, il nous a aidé à performer. Et c’est toujours un déchirement quand on ne retient pas les joueurs qui sont avec nous. Ce sont tous des numéros un. Bernard y compris. Maintenant, il faut que nos joueurs entendent ces questions autour de notre capacité à combattre. La meilleure des réponses que nos joueurs seront en capacité de proposer, notamment Cameron Woki, ce sera samedi sur le terrain."

Fickou en numéro 13

"Sur le jeu de Gaël Fickou, ça ne change pas grand-chose. Nos centres peuvent interchanger. Dans les circuits défensifs, ils sont souvent à l’opposé l’un de l’autre. Et dans les circuits offensifs, ils peuvent être complémentaires dans l’animation. Ils peuvent également être au service l’un de l’autre. Globalement, dans l’animation, nous sommes sur le même profil de jeu que lors des précédentes rencontres. Je parle ici de l’Italie et de la Nouvelle-Zélande"

Cros à la place de Cretin en 3e ligne

"Ce qui nous a conduit à modifier la troisième ligne, c’est la performance face à l’Italie, le contenu des entraînements depuis maintenant deux semaines et demi et l’adversaire de samedi. Mais aussi l’animation offensive de l’Irlande, ses stratégies et son animation défensive. Voilà ce qui nous a conduit à changer. Et c’est pour ces mêmes raisons que nous avons composé un banc de finisseurs avec six avants et deux trois-quarts."

La composition du banc avec six avants et deux trois-quarts

"Nous avons un cinq de devant en réserve qui est là, qui est frais, qui trépigne du sabot, qui est prêt à attaquer la deuxième mi-temps, à apporter son énergie, qui va s’échauffer ensemble. Il y a aussi Dylan (Cretin) qui est un joueur de direction en touche. Nous avons une équipe de finisseurs qui se préparent qui nous permettra de gagner cette deuxième mi-temps. Et notamment ces 20 dernières minutes. On compte bien les lâcher dans le Stade de France en deuxième mi-temps pour qu’ils nous apportent tout ce qu’ils ont en eux et tout ce que nous avons préparé."