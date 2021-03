C'est la dernière ligne droite pour les hommes de Fabien Galthié qui s'apprêtent à affronter l'Ecosse vendredi. Pour remporter le Tournoi 2021, les Bleus devront s'imposer avec le bonus offensif et inscrire 21 points de plus que leur adversaire du jour. Après une victoire à couper le souffle contre les Gallois la semaine dernière, le plus gros reste à faire face aux hommes de Gregor Townsend.

Pour ce dernier match de rattrapage (reporté en raison de l'épisode Covid au sein du XV de France), Charles Ollivon et Hamish Watson s'affronteront sur la troisième ligne du terrain.

Vidéo - L'analyse de la compo des Bleus 32:19

Le CV :

Charles Ollivon : L'originaire de Bayonne est formé au Saint-Pée union club dès l'âge de cinq ans et commencera sa carrière professionnelle chez lui, à l'Aviron Bayonnais. Trois ans plus tard, Bayonne est malheureusement relégué en Pro D2, ce qui le poussera à quitter le club pour rejoindre l'effectif du Rugby Club Toulonnais. Malgré les nombreuses blessures, le troisième ligne ne tarde pas à se faire remarquer par l'encadrement du XV de France. En 2014, Charles Ollivon porte le maillot des Bleus pour la première fois, à l'occasion d'un match contre les Fidji.

Les sélections se succéderont, entrecoupées de blessures qui ne l'empêcheront pas de devenir une des figures emblématiques du XV de France quelques années plus tard. En 2020, Fabien Galthié et Raphael Ibanez décident de lui confier le capitanat de l'équipe de France pour le Tournoi des 6 Nations. Il brille lors de son premier match en tant que capitaine avec deux essais et met tout le monde d'accord quant à son nouveau rôle. Avec 22 sélections et 9 essais marqués, il fait partie des meilleurs marqueurs de l'équipe de France.

Hamish Watson : Formé au centre de formation des Leicester Tigers, le troisième ligne aile, Anglais d'origine est pourtant un fidèle à la province écossaise d'Edimbourg. Il débute sa carrière professionnelle en 2011 avec l'équipe de rugby à sept. Grace à ses bonnes performances il intègre rapidement l'équipe de rugby à XV d'Edimbourg et sera convoqué pour sa première sélection en équipe nationale en janvier 2015 pour le Tournoi des 6 Nations.

Avec 38 sélections, le flanker d'Edimbourg est considéré comme l'un des meilleurs du monde à son poste. Hamish Watson fait partie des indispensables de cette équipe Ecossaise.

Les points forts de Charles Ollivon :

Sa force de caractère est certainement l'une de ses plus belles qualités. Les blessures se sont enchainées pour le troisième ligne, mais ce qui aurait pu mettre fin à sa carrière l'a finalement rendu plus fort. Avec seulement 11 sélections à 26 ans, son manque d'expérience au niveau international aurait pu lui faire défaut mais ses indiscutables qualités sur le terrain le propulseront finalement au rang de capitaine du XV de France.

Charles Ollivon est un joueur complet, qui regroupe à la fois des qualités offensives et défensives. Puissant et rapide, son sens du déplacement lui permet souvent de trouver des failles dans la défense adverse. Agile ballon en main il est l'un des sauteurs en touche le plus sollicité de son équipe. Très actif en défense, il n'hésite pas à aller au contact et il accumule les plaquages qui sont la plupart du temps réussis.

Tournoi des 6 Nations 20201 - Charles Ollivon (France) lors du match contre l'AngleterreIcon Sport

Les points forts d'Hamish Watson :

Le troisième ligne écossais ne ressemble à aucun autre. Avec son fameux bandeau et sa coupe « mulet », Hamish Watson détonne. Très explosif, il est un cauchemar à plaquer pour ses adversaires. Aussi bien actif en attaque qu’en défense où il découpe à tour de bras, il est l’une des raisons pour laquelle l’Écosse redevient compétitive. Lors de la victoire des siens en Angleterre, c’est lui-même qui était allé gratter le dernier ballon pour offrir une victoire que l’Écosse attendait depuis 38 ans, match pendant lequel il saigna à blanc la défense anglaise avec pas moins de 4 plaquages cassé et 13 ballons portés.

Titulaire indiscutable, il n’a pas raté la moindre minute depuis le début du Tournoi, inscrivant même un essai face à l’Irlande. Ses performances font de lui un sérieux prétendant aux Lions britanniques et irlandais et ce serait un énorme coup de tonnerre de ne pas le voir être sélectionné par Warren Gatland. Les Bleus sont prévenus, Hamish Watson est en très grande forme.

Hamish Watson lors du match contre l'EcosseIcon Sport

L'avis de Rugbyrama :

Il faut des hommes qui brillent et il en faut d’autres pour faire le sale boulot. Charles Ollivon et Hamish Watson sont un mix des deux. Toujours les premiers à monter au front pour aller affronter l’adversaire, ce ne sont pas ceux auxquels on pense en premier quand on se souvient de la rencontre. Et puis, on se souvient du nombre de plaquages effectués, du nombre de trous bouchés dans la défense, du nombre de ballons porté pour faire avancer leur équipe, en bref on se souvient d’eux. Pas parce qu’ils inscriront un triplé, ce n’est de toute façon pas leur rôle.

Mais leur côté guerrier et meneur d’homme, pourtant sans trop en faire, est indéniable. Pas besoin de mots, les actes plaident en leur faveur. Les départager serait trop difficile tant les deux joueurs brillent dans ce Tournoi. Le joueur de Toulon est le symbole de ce nouveau XV de France, quand le troisième ligne d’Edimbourg est à la porte des Lions britanniques et irlandais, consécration ultime pour un joueur du Royaume. Vendredi soir, leurs forces s’affronteront pour un duel qui s’annonce épique.