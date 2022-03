Lors de l'Autumn Nations Series, alors que l'emblématique deuxième ligne fêtait sa 149e cape (qui faisait de lui le joueur le plus capé de l'histoire du pays de Galles), face aux Néo-Zélandais, Alun Wyn Jones sortait touché à l'épaule après la 19e minute de jeu. Voilà alors plus de quatre mois que l'international gallois n'a pas rechaussé les crampons.

Alun Wyn Jones lors du match face aux All Blacks, dernier match qu'il a disputé depuis sa blessure.Icon Sport

Alors que le pays de Galles s'apprête à recevoir le XV de France ce vendredi 21 heures, Alun Wyn Jones sera-t-il seulement dans les tribunes ? Bien que la fédération galloise ait affirmé que son retour avec le groupe se faisait dans l'optique de continuer sa rééducation, cela ne serait pas la première fois qu'Alun Wyn Jones ferait un retour inattendu. Alors pourquoi pas face aux Bleus de Fabien Galthié qui, avec trois succès de rang, prétendent désormais sérieusement à un titre dans ce Tournoi des 6 Nations 2022 ?

Le forfait lors de la tournée des Lions

Alun Wyn Jones lors du premier match de la tournée des Lions face aux Springboks le 24 juillet 2021.Icon Sport

L'été dernier lors la tournée des Lions britanniques et irlandais, Alun Wyn Jones s'est blessé lors du test match face au Japon (le 26 juin 2021). Le joueur a donc été contraint de déclarer forfait à cause d'une épaule déboîtée, ce qui le rendait indisponible pour la tournée en Afrique du Sud. Un mois plus tard le deuxième ligne est finalement aligné aux côtés de Maro Itoje sur la feuille de match pour disputer le premier match des Lions face aux Boks (le 24 juillet 2021). Il joue finalement les trois tests en Afrique du Sud et s'offre en prime une victoire face aux Springboks.

Alors qu'il était opéré de l'épaule en novembre dernier, la fédération galloise évoquait dans un communiqué officiel "plusieurs mois" de rééducation pour son capitaine. Aujourd'hui qu'en est-il ? Pour l'heure aucune communication officielle assure qu'Alun Wyn Jones pourrait se tenir en face des Français ce vendredi. Une chose est sûre, à 36 ans il reste encore de sérieuses ressources au véritable roc gallois de qui le staff ne se privera très certainement pas s'il est prêt à l'aube du choc face aux Bleus.