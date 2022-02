À propos de la ferveur qui attend les Bleus à Murrayfield

Antoine Dupont : On est pas mal dans l'équipe à avoir connu la ferveur ici il y a deux ans, tant du côté français qu'écossais. Il y aura énormément de bruit, Murrayfield est un stade mythique mais on sait où on met les pieds. Cela doit nous porter. Quant à l'adversaire, on est prévenus. On connait nos derniers résultats contre eux donc il n'y a pas grand chose à ajouter là-dessous.

À propos de la pression que les Bleus avaient subi il y a deux ans

A. D. : Il y a deux ans, ce n'était pas problème de pression. On a eu une série de faits de jeu qui ne nous ont pas été favorables sur le début de match et ensuite, on a eu du mal à renverser la tendance. Dans la stratégie, on avait été pris. On a davantage de vécu commun ensemble. En deux ans, il s'est passé beaucoup de choses tant de leur côté que du notre. Cela reste une nouvelle aventure.

À propos de Finn Russell et de son côté imprévisible

A. D. : On se prépare à défendre le meilleur de ce qu'il est capable de produire. On sait quelle influence il peut avoir sur les équipes dans lesquelles il joue. C'est un joueur très talentueux, capable de faire gagner son équipe donc on se prépare à ça.

Russell- Ntamack, VisuelMidi Olympique

À propos de la venue massive des supporters français

A. D. : On l'a surtout senti en atterrissant à Edimbourg. Dans l'aéroport, on a croisé pas mal de supporters qui venaient d'arriver tout comme nous. Pareil à notre arrivée à l'hotel, et encore aujourd'hui quand on en est sortis. On les entend faire du bruit, être motivés. Bien sûr que cela nous porte.

À propos du forfait de Hamish Watson

A. D. : De notre côté, on a pas eu de cas avéré. Nous avons lu cette information concernant Watson. Si c'est le cas, cela peut compter car c'est un joueur très important dans leur système, qui les fait avancer. Mais ce n'est pas un joueur qui fait gagner les matchs. On sait le cœur que mettent les Ecossais quand ils enfilent leur maillot donc celui qui le remplacera aura encore plus envie que lui.

À propos de ce match qui représente une étape de plus dans la construction du groupe

A. D. : Bien sûr qu'une victoire serait importante. Mais la première chose qui vient à l'esprit, c'est que cette victoire sera importante pour gagner ce Tournoi. On fera ensuite le bilan pour le reste, mais l'important c'est de gagner ce 6 Nations.

À propos du jeu écossais

A. D. : Beaucoup de ballons passent dans les mains de Russell, une joueur très créatif et à l'aise techniquement donc capable de faire des passes ou des coups de pied improbables, mais il a aussi de joueurs de grand talent autour de lui. Je pense notamment à Hogg, Graham ou Van der Merwe qui peuvent aussi faire des différences. Russell a de gros atouts autour de lui. On a va avoir un gros boulot défensif pour les gérer.