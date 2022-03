"Seulement" 2955 mètres parcourus

C'est surement la statistique la plus surprenante. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le XV de France est l'équipe ayant parcouru le moins de mètres durant le Tournoi. Avec 2955 mètres parcourus ballon en mains, les protégés de Fabien Galthié se hissent à la dernière place du classement derrière l'Italie (3022 m), le pays de Galles (3783 m), l'Angleterre (3921 m), l'Ecosse (4219 m) et l'Irlande (4569 m). Une statistique qui reflète parfaitement le Tournoi des Bleus : la domination au sol. Comme quoi, il n'y a pas que l'attaque qui fait gagner les matchs.

5423 mètres gagnés au pied

A contrario, les Bleus ont dominé de la tête et des épaules le jeu au pied, avec pas moins de 5423 mètres gagnés grâce à ce dernier. Et ça, on a pu le constater via les nombreux coups de pied effectués par Antoine Dupont pour repousser les assauts adverses. Il est sans surprise le joueur ayant remporté le plus de mètre au pied du Tournoi (1930 m). La stratégie de Fabien Galthié était claire : faire reculer constamment l'ennemi pour le démoraliser. Et visiblement, ça a payé. La France se place ainsi en tête devant l'Italie (4542 m), le pays de Galles (4350 m), l'Ecosse (4202 m), l'Angleterre (3737 m) et l'Irlande (3457 m). Il est fort à parier que l'on retrouve ce style de jeu bien plus fréquemment à l'avenir.

33 turnovers gagnés

Au sol, dans les regroupements, la bande à Dupont s'est montrée intraitable dans ce secteur de jeu. C'est sûrement lors du "crunch" que cette domination était la plus flagrante. Il y eut six grattages favorables aux Français contre zéro côté Anglais. Ce genre de scène, nous en avons constaté à toutes les rencontre avec, souvent, des trois quarts aux commandes comme Jonathan Danty, Gaël Fickou et Gabin Villière. Au total, les tricolores ont obtenu 33 turnovers en seulement cinq matchs. Ils terminent devant l'Ecosse (26), l'Italie et l'Angleterre (25), le pays de Galles (22) et l'Irlande (18). De véritables morts de faim.

65 ballons négociés par Alldritt

Le numéro 8 tricolore n'est pas nominé dans les trois meilleurs joueurs du Tournoi pour rien. Tel un véritable tracteur, nombreuses de ses percussions ont transpercé les remparts ennemis. La preuve, il est le joueur français ayant parcouru le plus de terrain ballon en mains (318 m). Avec pas moins de 65 ballons négociés pendant le Tournoi, Alldritt est le joueur ayant disposé du plus de munitions. Stuart Hogg (56) et Garry Ringrose (55) complètent le podium.

Grégory Alldritt perfore la défense anglaiseIcon Sport

France 8 - 10 Italie

Ce score peut vous paraître anodin, mais tenez-vous prêt. Lors du match d'ouverture face à la Squadra Azzura, les Bleus encaissent un essai de Tommaso Menoncello au quart d'heure de jeu. Au tableau d'affichage, le XV de France se retrouve mené (3-7). Grâce à un sursaut d'orgueil survenu à l'initiative d'Anthony Jelonch à la 25ème minute, la France reprend l'avantage (8-7). Mais c'était sans compter sur Garbisi qui vient redonner l'avantage aux transalpins, trois petites minutes plus tard (8-10). Jaminet lui répond au tac au tac (11-10). A partir de ce moment jusqu'à la fin de la compétition, les hommes de Fabien Galthié n'ont plus jamais été menés au score.

Par Julien Sournies