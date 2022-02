Moefana à l'aile

Yoram Moefana a fait un très bon match face à l'Irlande, une tres bonne entrée face à l'Italie et il avait été performant aussi à l'Autumn Nations Cup. La question s'est posée avec Matthis Lebel qui fait des bons entraînement avec nous et qui est un ailier de metier. Nous avons pris cette décision face à une équipe d'Ecosse très physique et qui propose un jeu très direct. Yoram a la capacité à répondre coup pour coup contre des ailiers qui marchent sur l'eau actuellement.

L'importance du jeu aérien

Ca se joue a des détails dans ce secteur. Pourquoi nous ne serions nous pas les rois du jeu aérien samedi ? Il faudra aussi être capable d'enchaîner les phases de jeu au sol et dans les airs. Nous travaillons ce secteur du jeu qui est pour nous essentiel.

La mise en place d'un banc avec six avants et deux trois-quarts

La qualité des joueurs en premier, les meilleurs du moment sur le terrain. Il faut saluer le travail des 42 joueurs dans ce rassemblement de 3 jours où nous réunissons le meilleur du rugby français. Cette disposition nous permet, avec notre équipe de finisseur qui est prêt à rentrer à la 50ème, d'avoir un supplément d'âme et d'energie au cas où il y aurait un probleme. On a de la polyvalence. Thomas Ramos peut jouer en 10, Romain Ntamack au centre ou encore François Cros qui pourrait être un excellent centre.