À l'abord de ce Tournoi si important pour les Bleus, le staff a fait le choix de la stabilité. Car comme le veut la maxime, " On ne change pas une équipe qui gagne. " Aussi, le sélectionneur a choisi de titulariser pas moins de 13 des 15 hommes alignés au coup d'envoi du dernier France – Nouvelle-Zélande qui s'était terminé par un triomphe de nos Bleus (40-25). Les deux exceptions sont le troisième ligne Dylan Cretin, qui devra apporter sa science de la touche et son intelligence dans les contests, ainsi que le talonneur Julien Marchand, absent du match contre les Blacks. Faut-il voir un signe fort dans ce changement de numéro 2 ?

On aurait aimé poser la question à notre sélectionneur mais comme ce dernier a malencontreusement attrapé le Covid, la conférence de presse a été annulée. Le constat est néanmoins sans appel : Julien Marchand le patron est de retour. Marchand, c'est 16 sélections pour 13 titularisations avec les Bleus. Cela étant dit, les deux Toulousains font toujours la paire : Peato Mauvaka n'est pas très loin, puisque Galthié l'a placé sur le banc. Ensuite parce qu'il faut rappeler que Marchand était titulaire lors des deux matchs qui avaient précédé le choc contre la Nouvelle-Zélande, soit contre l'Argentine et la Géorgie, où sa rudesse dans le combat et sa puissance en mêlée fermée avaient été appréciées. Entre les deux hommes, c'est un coup toi, un coup moi...

XV de France - Peato Mauvaka, face à la Nouvelle-Zélande.Icon Sport

Fraîcheur pour Marchand ou... manque de rythme ?

C'est le cas en club d'ailleurs, même si l'épidémie a récemment fortement perturbé la saison des Toulousains. Ainsi, on observe que Julien Marchand a moins joué que Peato Mauvaka depuis la tournée d'automne : deux apparitions dont une titularisations contre quatre dont trois titularisations pour Mauvaka. Le staff a t-il pris en compte cette donnée pour préférer Marchand à Mauvaka ? C'est possible. Mais à l'inverse, ne sommes nous pas en mesure de penser que Marchand va manquer de rythme ? Son dernier match remonte au 1er janvier dernier, et un déplacement à Clermont.

Pour cette ouverture de Tournoi, Julien Marchand retrouve donc le maillot frappé du numéro 2, et fait partie des cinq Toulousains que le staff du XV de France a choisi d'aligner d'entrée : il débutera aux côtés de son ami Cyril Baille, avec Anthony Jelonch, Antoine Dupont et Romain Ntamack tandis que Mauvaka, François Cros et Thomas Ramos entreront en cours de partie.