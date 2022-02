Certes, il profite du forfait de Swan Rebbadj pour intégrer le squad de l'équipe de France, mais cette convocation n'a rien d'anodin. Depuis qu'il a fait ses premiers pas en Top 14 sous les couleurs du Racing 92, tous s'accordaient à louer ses qualités physiques, de vitesse, d'appuis parfois dévastateurs et dans le jeu au sol. Mais Jordan Joseph peinait à confirmer les espoirs placés en lui, bien que présent à chaque rassemblement de l'équipe de France U20 entre 2018 et 2020, pour 18 matchs et 60 points inscrits. Barré par la concurrence et l'éclosion de Yoan Tanga dans les Hauts-de-Seine, le troisième ligne de 21 ans s'est exilé dans le Béarn depuis le début de la saison, sous la forme d'un prêt.

Et force est de constater que ce nouveau départ lui fait le plus grand bien. D'abord parce qu'il peut enchaîner les matchs, il en a disputé 11 depuis le début de la saison. Et surtout parce qu'il est une pièce maitresse du système de jeu de Sébastien Piqueronnies. Le joueur formé à Sarcelles puis Massy réussit à mettre ses qualités au service d'un collectif qui a besoin de lui pour enchaîner les belles performances. C'est à l'image de la rencontre de samedi face au Stade toulousain (victoire des siens 27-22), où Joseph a brillé, notamment en début de rencontre. Il a été précieux par sa propension à mettre les siens dans l'avancée et à renvoyer les Toulousains chez eux lorsqu'ils tentaient d'imposer un défi physique. A la 27e minute, Joseph gratte un ballon crucial alors que les Palois étaient acculés à 5m de leur ligne. Bref, encore une performance de haut-vol à mettre à son crédit.

Joseph, un futur en bleu blanc rouge ?

Des performances qui font qu'il vient d'être appelé pour la première fois dans la "grande" équipe de France. Alors, de là à dire que Joseph va devenir un cadre du XV de France, ce serait aller un peu vite en besogne, d'abord au vu de la concurrence féroce à ce poste (Jelonch, Alldritt, Cros, Woki, Ollivon, Macalou, Cretin...), et puis parce que ce n'est que la première fois qu'il est convoqué. Mais c'est pour lui l'occasion de se montrer auprès du staff tricolore, et peut-être de marquer de gros points pour glaner une place parmi les 42, sans bénéficier de forfait. En tout cas voir Joseph intégrer plus régulièrement les rassemblements ne serait pas absurde au vu des statistiques assez impressionnantes qui sont les siennes. Avec 17 plaquages cassés et 85 courses avec ballon depuis le début de la saison, son apport offensif n'est plus à prouver. Mais Joseph sait aussi être décisif défensivement avec 62 plaquages réalisés, pour seulement 8 manqués, en 11 matchs disputés.

Quoi qu'il en soit, à bientôt 22 ans, il s'inscrit comme une des pépites du rugby français, dont les performances seront scrutées déjà par les observateurs, mais aussi et surtout par le staff du XV de France. Il incarne le futur du Top 14 et peut-être même du XV de France, avec un début de carrière professionnelle qui prend une nouvelle dimension grâce à cette convocation pour préparer l'Ecosse.

Par Robin Lopez