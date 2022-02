Capitaine de l'Irlande, le prochain adversaire du XV de France dans le Tournoi des six nations, Johnny Sexton "a appris à gagner différemment" lors de son passage au Racing 92 (2013-2015), a assuré mardi le demi d'ouverture de 36 ans. "Je me souviens d'en avoir parlé avec Matt O'Connor (ancien entraîneur de Leinster, NDLR), en revenant au Leinster. Il parlait de mon temps en France, disait que ça avait fait de moi un meilleur joueur parce que j'avais appris à gagner différemment. J'avais l'habitude de la façon de faire au Leinster, avec Joe Schmidt et l'Irlande...", a confié Sexton.

"J'ai beaucoup appris"

Sexton (36 ans, 106 sélections) a effectué une pige de deux ans en Top 14, en rejoignant le Racing 92 entre 2013 et 2015 avant de retourner dans sa franchise de toujours, le Leinster. "Ca m'a fait du bien de découvrir quelque chose de différent: j'ai découvert pas mal sur moi mais aussi sur la façon dont une équipe fonctionne. Je suis devenu meilleur et j'ai beaucoup appris", a-t-il ajouté. La France, qui a fait le travail devant l'Italie (37-10), reçoit l'Irlande, en démonstration contre le pays de Galles (29-7), samedi, lors de la 2e journée du Tournoi des six nations 2022.