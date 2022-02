Effectif : du talent à revendre

À l'aube du Tournoi 2022 Fabien Galthié compte sur le groupe qui semble le mieux armé sur le papier pour rafler la mise. Le sélectionneur et son staff peuvent s'appuyer sur la majorité de la colonne vertébrale tricolore qui avait fait des merveilles notamment lors de la tournée d'Automne couronnée par un succès face aux Blacks (40-25). Tous les postes du XV de France sont doublés et chaque membre du groupe peut prétendre à une place sur la feuille de match. Malgré cet effectif cinq étoiles les Bleus devront faire sans Charles Ollivon qui soigne toujours son genou tout comme Killian Geraci, Teddy Thomas manquera quant à lui les deux premiers matchs du Tournoi en raison d'une blessure à la cuisse.

Le groupe complet du XV de France :

Avants : Cyril Baille (Stade toulousain, 31 sélections), Jean-Baptiste Gros (Toulon, 14 sélections), Jérôme Rey (Lyon, 0 sélection), Gaëtan Barlot (Castres, 4 sélections), Julien Marchand (Stade toulousain, 16 sélections), Peato Mauvaka (Stade toulousain, 9 sélections), Dorian Aldegheri (Stade toulousain, 8 sélections), Uini Atonio (Stade rochelais, 39 sélections), Demba Bamba (Lyon, 39 sélections), Thomas Lavault (Stade rochelais, 0 sélection), Bernard Le Roux (Racing 92, 47 sélections), Romain Taofifenua (Lyon, 29 sélections, Florian Verhaeghe (Montpellier, 0 sélection), Paul Willemse (Montpellier, 19 sélections), Grégory Alldritt (Stade rochelais, 26 sélections), Pierre Boudehent (Stade rochelais, 0 sélection), Dylan Cretin (Lyon, 11 sélections), François Cros (Stade toulousain, 11 sélections), Ibrahim Diallo (Racing 92, 1 sélection), Anthony Jelonch (Stade toulousain, 14 sélections), Sekou Macalou (Stade français, 6 sélections), Yoan Tanga-Mangene (Racing 92, 0 sélection), Cameron Woki (Union Bordeaux-Bègles, 11 sélections),

Arrières : Baptiste Couilloud (Lyon, 6 sélections), Antoine Dupont (Stade toulousain, 35 sélections), Maxime Lucu (Union Bordeaux-Bègles, 2 sélections), Antoine Hastoy (Pau, 1 sélection), Matthieu Jalibert (Union Bordeaux-Bègles, 13 sélections), Romain Ntamack (Stade toulousain, 23 sélections), Jonathan Danty (Stade rochelais, 11 sélections), Julien Favre (Stade rochelais, 0 sélection), Gaël Fickou (Racing 92, 66 sélections), Yoram Moefana (Union Bordeaux-Bègles, 2 sélections), Virimi Vakatawa (Racing 92, 30 sélections), Tani Vili (ASM Clermont Auvergne, 0 sélection), Matthis Lebel (Stade toulousain, 1 sélection), Damian Penaud (Clermont, 28 sélections), Donovan Taofifenua (Racing 92, 0 sélection), Gabin Villière (Toulon, 9 sélections), Brice Dulin (Stade rochelais, 36 sélections), Melvyn Jaminet (Perpignan, 6 sélections), Thomas Ramos (Stade toulousain, 14 sélections).

Objectif : le titre officiellement, le grand chelem officieusement

Le XV de France n'a plus remporté le Tournoi depuis 2010 et un grand chelem glané par les joueurs de Marc Lièvremont. Depuis, joueurs et sélectionneurs se sont succédés pendant plus d'une décennie sans succès mais ce Tournoi des 6 Nations 2022 pourrait bien marquer la fin de la disette française. Au vu de ses prestations automnales et de ses forces en présence, le XV de France prétend logiquement à ce fameux titre qui lui échappe depuis douze ans. Dupont, Ntamack, Jalibert, Fickou, Alldritt... avec de tels noms les espoirs de grand chelem sont permis. Tout est réuni donc pour le sacre d'une équipe de France qui a toujours terminé à la deuxième place du Tournoi (2020,2021) depuis l'arrivée de Fabien Galthié. La France est favorite et ses adversaires ne diront pas le contraire mais attention au faux pas pour ces Bleus qui avanceront avec une pancarte dans le dos.

Le joueur à suivre : Melvyn Jaminet au révélateur du 6 Nations

Depuis le début de son mandat Fabien Galthié a pris l'habitude de sortir des joueurs de son chapeau et de les lancer dans le grand bain et le joueur de Perpignan en fait partie. Lancé en Australie l'été dernier et confirmé en automne, l'arrière de 22 ans devrait commencer le Tournoi en tant que titulaire. Rapide, buteur, relanceur hors-pair... Melvyn Jaminet pourrait bien être un facteur déterminant pour le XV de France dans la conquête du titre mais le jeune catalan va devoir assumer son statut et gérer la pression d'un premier grand événement international. Ce Tournoi des 6 Nations 2022 sera un révélateur pour l'arrière des Bleus.

Le calendrier du XV de France :