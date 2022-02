Effectif : un groupe alliant jeunesse et expérience :

Andy Farrell peut compter sur un groupe solide et complet pour ce Tournoi des 6 Nations 2022. Jonathan Sexton (101 sélections), Peter O'Mahonny (79 sélections), Tadhg Furlong (52 sélections), Garry Ringrose (37 sélections)... le XV du Trèfle pourra s'appuyer sur ses hommes forts qui encadreront la jeunesse irlandaise incarnée notamment par le troisième ligne Caelan Doris (23 ans, 12 sélections). Pas de surprise le Leinster est le club le plus représenté avec seize joueurs sélectionnés, une force de plus pour Andy Farrell qui composera avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. L'Irlande misera donc sur un groupe homogène alliant expérience et jeunesse pour reconquérir le titre.

Le groupe complet du XV du Trèfle :

Avants : Ryan Baird (Leinster - 6 sélections), Finlay Bealham (Connacht - 18 sélections), Tadhg Beirne (Munster - 25 sélections), Jack Conan (Leinster - 22 sélections), Gavin Coombes (Munster - 2 sélections), Caelan Doris (Leinster - 12 sélections), Tadhg Furlong (Leinster - 52 sélections), Cian Healy (Leinster - 112 sélections), Iain Henderson (Ulster - 65 sélections), Rob Herring (Ulster - 23 sélections), Ronan Kelleher (Leinster - 16 sélections), Dave Kilcoyne (Munster - 45 sélections), Peter O’Mahony (Munster - 79 sélections), Tom O’Toole (Ulster - 2 sélections), Andrew Porter (Leinster - 40 sélections), James Ryan (Leinster - 40 sélections), Dan Sheehan (Leinster - 2 sélections), Nick Timoney (Ulster - 2 sélections), Kieran Treadwell (Ulster - 3 sélections), Josh van der Flier (Leinster - 35 sélections).

Arrières : Bundee Aki (Connacht - 33 sélections), Robert Baloucoune (Ulster - 2 sélections), Joey Carbery (Munster - 27 sélections), Jack Carty (Buccaneers - 10 sélections), Craig Casey (Munster - 4 sélections), Andrew Conway (Munster - 27 sélections), Keith Earls (Munster - 96 sélections), Jamison Gibson Park (Leinster - 12 sélections), Mack Hansen (Connacht - novice), Robbie Henshaw (Leinster - 53 sélections), James Hume (Ulster - 1 sélections), Hugo Keenan (Leinster - 16 sélections), Jordan Larmour (Leinster - 30 sélections), Michael Lowry (Ulster - novice), Conor Murray (Munster - 92 sélections), Garry Ringrose (Leinster - 37 sélections), Jonathan Sexton (Leinster - 101 sélections).

Objectif : un Tournoi pour se relancer

Depuis le grand chelem en 2018 l'Irlande semble avoir perdu la recette et la troupe de Jonathan Sexton est abonnée à la troisième place. Régularité ou fin de cycle, deux camps s'opposaient alors pour définir le statut réel de la sélection d'Andy Farrell. Mais à l'automne dernier, les irlandais ont à nouveau bluffé en écrasant l'Argentine (53-7) et le Japon (60-5) tout en dominant les Blacks (29-20). L'Irlande arrive donc dans ce Tournoi forte d'une bonne dose de confiance et de certitude, avec trois réceptions les hommes d'Andy Farrell pourraient bien jouer les trouble-fêtes. Les irlandais avancent dans la peau de l'outsider et un succès relancerait sérieusement la machine.

Le joueur à suivre : Caelan Doris, le nouveau leader du pack ?

Nommé meilleur joueur de la tournée d'automne le troisième ligne du Leinster a crevé l'écran avec deux essais en trois matchs dont un face à la Nouvelle-Zélande. Polyvalent, puissant et dynamique Caelan Doris (1m93,106kg)va connaître son premier Tournoi des 6 Nations et il a tout pour devenir un des leaders de ce groupe. Le natif de Ballina, dans le nord-ouest de l'Irlande, incarne cette nouvelle vague irlandaise qui doit s'imposer au plus haut niveau et donner un nouvel élan au XV du Trèfle tout comme l'arrière Hugo Keenan (25 ans) ou le talonneur Ronan Kelleher (23 ans). L'arrière du Leinster Michael Lowry (23 ans) sera aussi à surveiller de près au vu de ses performances récentes.

Calendrier de l'Irlande :