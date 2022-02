Effectif : le XV du Chardon mise sur la continuité

Gregor Townsend peut compter sur ses cadres pour partir au combat durant ce Tournoi des 6 Nations, Stuart Hogg, Finn Russell, Hamish Watson sont présents tout comme Jonny Gray qui fait son retour dans le groupe écossais. Pour ce Tournoi 2022, le sélectionneur a fait appel à plusieurs novices comme le 3e ligne des Saracens Andy Christie (23 ans) ou le demi de mêlée des London Irish Ben White (23 ans) pour insuffler un vent de fraîcheur à sa sélection. Sean Maitland et Adam Hastings sont les principaux absents, mis à part ces choix l'Écosse se présente sur la ligne de départ avec ses habitués. Stuart Hogg sera le capitaine d'un groupe qui dépendra notamment des fulgurances de l'arrière d'Exeter.

Le groupe complet du XV du Chardon :

Avants : Ewan Ashman (Sale Sharks, 2 sélections), Josh Bayliss (Bath Rugby, 2 sélections), Jamie Bhatti (Glasgow Warriors, 22 sélections), Magnus Bradbury (Edinburgh Rugby, 14 sélections), Andy Christie (Saracens, 0 sélection), Scott Cummings (Glasgow Warriors, 21 sélections), Rory Darge (Glasgow Warriors, 0 sélection), Matt Fagerson (Glasgow Warriors, 17 sélections), Zander Fagerson (Glasgow Warriors, 42 sélections), Grant Gilchrist (Edinburgh Rugby, 48 sélections), Jonny Gray (Exeter Chiefs, 64 sélections), Nick Haining (Edinburgh Rugby, 10 sélections), Jamie Hodgson (Edinburgh Rugby, 3 sélections), Stuart McInally (Edinburgh Rugby, 43 sélections), William Petrus Nel (Edinburgh Rugby, 43 sélections), Jamie Ritchie (Edinburgh Rugby, 31 sélections), Pierre Schoeman (Edinburgh Rugby, 4 sélections), Javan Sebastian (Scarlets,1 sélection), Sam Skinner (Exeter Chiefs, 15 sélections), Rory Sutherland (Worcester Warriors, 16 sélections), George Turner (Glasgow Warriors, 20 sélections), Hamish Watson (Edinburgh Rugby, 45 sélections).

Arrières : Mark Bennett (Edinburgh Rugby, 22 sélections), Darcy Graham (Edinburgh Rugby, 22 sélections), Chris Harri (Gloucester Rugby, 31 sélections), Stuart Hogg (Exeter Chiefs, 88 sélections), Rory Hutchinson (Northampton Saints, 5 sélections), Sam Johnson (Glasgow Warriors, 21 sélections), Blair Kinghorn (Edinburgh Rugby, 28 sélections), Rufus McLean (Glasgow Warriors, 2 sélections), Ali Price (Glasgow Warriors, 46 sélections), Cameron Redpath (Bath Rugby, 1 sélections), Kyle Rowe (London Irish, 0 sélection), Finn Russell (Racing 92, 58 sélections), Kyle Steyn (Glasgow Warriors, 3 sélections), Sione Tuipulotu (Glasgow Warriors, 1 sélections), Duhan van der Merwe (Worcester Warriors, 13 sélections), Ben Vellacott (Edinburgh Rugby, 0 sélections), Ben White (London Irish, 0 sélection).

Objectif : jouer les trouble-fêtes et plus si affinités

Après un Tournoi 2021 que l'on peut qualifier de réussi avec trois victoires, dont une à Twickenham (6-11) et une au Stade de France (23-27) et deux courtes défaites face à l'Irlande (24-27) et le pays de Galles (24-25), les écossais ont terminé 4e (15 points) à seulement un point de la seconde marche du podium. Une équipe solide sur les bases et qui peut faire la différence grâce à des individualités capables du meilleur comme du pire à l'image de Finn Russell, l'Écosse risque d'en embêter plus d'un durant ce Tournoi des 6 Nations 2022 mais le premier match face à l'Angleterre à Murrayfield sera sans doute un révélateur pour la troupe de Gregor Townsend qui espère faire aussi bien que l'année dernière, si ce n'est mieux.

Joueur à suivre : Duhan Van der Meerwe serial marqueur

Bien sûr Finn Russell et Stuart Hogg seront les baromètres de cette équipe écossaise mais Duhan Van der Meerwe (26 ans) sera sans doute aussi déterminant que les deux maîtres à jouer. Depuis ses débuts sur la scène internationale en octobre 2020 le natif de George en Afrique du Sud a porté le maillot écossais à 13 reprises et il a déjà inscrit la bagatelle de 9 essais. C'est lui qui avait notamment crucifié les Bleus l'année dernière au Stade de France avec un essai à la 84e minute de jeu. Rapide et puissant (1m94, 106kg) le joueur de Worcester est le finisseur du groupe de Gregor Townsend et ses performances seront déterminantes dans les résultats écossais.

Le calendrier de l'Écosse :