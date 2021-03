Quels enseignements avez-vous tiré de ce court revers en Angleterre (23-20) ?

William Servat : On savait très bien que ce match à Twickenham serait particulier, que les Anglais seraient très difficiles à jouer. Après la déception, le groupe est revenu très déterminé et prêt pour cette rencontre face aux Gallois. Nous avons fait des scories que nous n’avions pas l’habitude de faire. On a beaucoup travaillé sur ce point. Cela a enrayé notre performance mais j’espère que nous ferons une belle performance le week-end prochain.

Avez-vous entendu les critiques sur votre coaching contre les Anglais ?

W.S : On a cru voir passer quelques critiques… Il y a des conditions de matchs que des personnes, en dehors, ne maîtrisent pas. On est passé d’une première période où il y a eu 22 minutes de temps de jeu à un deuxième période avec 14 minutes de temps de jeu. Les data qui nous ont été donnés ont confirmé notre ressenti sur le match, à savoir que les joueurs sur le terrain étaient vraiment en très haute intensité. Les joueurs sur le terrain ont fini par nous convaincre sur leur performance individuelle. Ils ont réussi à atteindre des données d’accélération et de vitesse qu’ils n’avaient jamais atteint. Après effectivement, Anthony (Jelonch), avec son intensité, aurait peut-être pu nous amener des choses.

Un coaching face à l’Angleterre dicté par les Data…

Dans quelle mesure la victoire au Pays de Galles (23-27), l’an passé, a été déterminante dans la construction du groupe ?

W.S : C’était notre premier Tournoi. Gagner des matchs à l’extérieur, c’est toujours fondateur. Cela permet de faire avancer un groupe. Les comportements, les attitudes de tout le monde sur le terrain… on s’est rendu compte qu’un état d’esprit était en train de naître et que cette équipe était en train de grandir. Il est évident que ce match nous avait énormément servi. C’est une sorte de match référence pour la suite.

Avec un peu de recul, que vous a amené Shaun Edwards (en charge de la défense du pays de Galles de 2008 à 2019) ?

W.S : Shaun nous a déjà amenés une énorme expérience internationale. Il nous a également amenés un gros état d’esprit, une grosse présence sur les entraînements et sur le terrain. C’est quelqu’un qui a énormément de caractère, qui participe beaucoup aux entraînements. Il amène son énergie, il est très positif au sein du groupe. Il a su nous faire grandir. Il discute beaucoup, il est dans l’émotionnel. Il échange avec les joueurs pour connaître le sentiment de tout le monde. Mais il impose son autorité en étant sur le détail.

" L’an dernier, je pense que nous n’étions pas à ce niveau "

Quel regard portez-vous sur la trajectoire de Julien Marchand que vous avez connu au Stade Toulousain ?

W.S : Il a démarré très jeune son apprentissage du haut niveau au Stade Toulousain. Je me souviens de son premier match où il ne lançait pas encore parce que techniquement, il venait de démarrer. Petit à petit, il a su évoluer. Il a su s’affirmer au sein des groupes dans lesquels il évoluait. C’est aujourd’hui un des leaders de l’équipe de France. Il n’hésite pas à tout donner, à se lâcher pour l’équipe. C’est une chance pour le groupe d’avoir des joueurs comme lui, mais aussi autour de lui. Tous ces joueurs permettent à l’équipe de grandir malgré la défaite, de vivre heureux ensemble pour on l’espère vivre de belles choses derrière.

La mêlée française a été pas mal pénalisée contre l’Angleterre.

W.S : Sur le moment, ce sont des décisions difficiles pour nous. On a échangé avec les arbitres pour essayer de trouver des solutions pour leur donner les petits détails qui nous permettront à l’avenir de clarifier des situations. Il y a eu des décisions difficiles à notre encontre mais on n’a peut-être pas donné suffisamment de signaux positifs. On peaufine tout ça pour grandir. L’an dernier, je pense que nous n’étions pas à ce niveau. Grandir, c’est une belle chose. L’objectif, c’est de devenir une des équipes référentes pour la prochaine Coupe du monde.

" Devenir une des équipes référentes pour la prochaine Coupe du monde "

Comment jugez-vous cette équipe du Pays de Galles ?

W.S : C’est une équipe totalement différente du dernier Tournoi qui se présente à nous, avec une conquête forte, une grosse abnégation. Une chose est sûre, les Gallois sont en position de force puisqu’ils disputent une finale de Grand Chelem. Notre objectif est de disputer une finale le week-end d’après (contre l’Ecosse). C’est donc une première finale qui se présente à nous dès ce week-end.