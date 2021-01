Il s'agit du talonneur Fraser Brown, du demi de mêlée George Horne et du pilier Alex Allan. Brown souffre d'une blessure au cou depuis le match entre l'Ecosse et l'Irlande comptant pour la Coupe d'automne des Nations, et sera indisponible au moins trois mois. Horne, quant à lui, doit être opéré d'un pied et sera absent jusqu'à trois mois. Enfin, Allan, qui s'est fait opérer d'une blessure au talon d'Achille, sera indisponible jusqu'à la fin de la saison.