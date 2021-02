Avant même les résultats d'examens médicaux auxquels le joueur doit se soumettre et à la lecture desquels pourra être évaluée plus précise la durée de son indisponibilité, Lydiate a souhaité sur son compte Twitter "bonne chance aux gars pour le reste du Tournoi des six nations" auquel il ne prendra plus part. Au-delà du Tournoi, c'est la saison qui risque d'être terminée pour le troisième-ligne aile qui venait d'être rappelé en sélection après deux ans d'absence.

La victoire (21-16) sur des Irlandais pourtant rapidement réduits à 14 a coûté cher au XV du Poireau qui outre, Lydiate, sera privée en Ecosse samedi pour la 2e journée du Tournoi du demi de mêlée Tomos Williams, touché aux adducteurs, du centre Johnny Williams et de l'ailier Halam Amos, victimes de chocs à la tête pendant le match. Le centre George North, auteur d'un essai contre les Irlandais, victime d'une griffure à l'oeil en seconde période, est lui incertain pour déplacement à Murrayfield. En revanche, l'arrière Liam Williams, qui a purgé la suspension liée à un carton rouge reçu avec son club des Scarlets, est à nouveau disponible.