C'est la grosse interrogation de ce début de semaine, et la polémique enfle peu à peu tant son cas est emblématique : Jonathan Sexton pourra-t-il tenir sa place contre la France dimanche à l'Aviva Stadium ? Sorti à dix minutes du terme de la rencontre dimanche dernier au pays de Galles, après avoir reçu un choc à la tête au moment où il a heurté le genou de Justin Tipuric, l'ouvreur et capitaine du XV du Trèfle n'est pas revenu sur la pelouse en raison d'une suspicion de commotion. Le joueur étant coutumier du fait, l'incertitude est d'autant plus grande. Après le match, Sexton a pourtant voulu se montrer rassurant et se projeter sur la réception des Bleus : "Je vais bien maintenant. De toute évidence, j’ai pris un coup sur la tête mais je me sens bien. J'ai juste une petite bosse sur la tempe. J’ai l’habitude maintenant. Je ferai tous les protocoles de retour au jeu et j'espère que j’obtiendrai l’accord pour m'entraîner la semaine prochaine."

" Tout indique qu'il est prêt à s'entraîner "

Reste que, malgré la volonté affichée du joueur, il demeure évidemment une inconnue qui va rythmer les jours amenant à la rencontre. L'ancien concurrent de Sexton en sélection, Ronan O'Gara, aujourd'hui proche de lui et entraîneur de La Rochelle, a de son côté fait part de son optimisme dans les colonnes de l'Irish Mirror : "Tous les signes indiquent que Jonny va commencer. [...] La décision à prendre serait probablement différente s'il n'était pas le capitaine. Mais Andy Farrell a fait de lui son capitaine, donc c'est son leader, le gars sur qui il s'appuie."

Sexton doit toutefois se soumettre à divers examens exigés dans ce genre de situation. "Il ne peut pas contrôler ça, ajoute O'Gara. Il a pris un genou dans la tête et l'a senti à ce moment-là. Mais, d'après ce que je lis ou ce que j'ai vu après le match, il me semble bien. Il a participé à la conférence de presse et tout indique qu'il est prêt à s'entraîner."