Fabien Galthié va donner la composition de l'équipe qui affrontera l'Angleterre à 12 h 15. A l'ouverture, Matthieu Jalibert tenait la corde pour débuter à l'ouverture. Romain Ntamack a repris la compétition samedi contre Brive avec Toulouse, mais sa production a été jugée encore un peu timide après deux mois d'absence. Le Toulousain devrait donc commencer sur le banc des remplaçants. En revanche, Virimi Vakatawa a brillé durant 80 minutes avec le Racing contre Toulon. Il devrait débuter au centre, aux côtés de Gaël Fickou, profitant aussi du forfait d'Arthur Vincent (covid).

XV de France - Virimi VakatawaIcon Sport

En troisième ligne, le Lyonnais Cretin avait les faveurs du staff pour épauler Ollivon et Aldritt partants certains. Son profil aérien l'a emporté sur le style plus "combatif" et plus robuste d'Anthony Jelonch. Le cas le plus tangent concernait la deuxième ligne. On a appris mardi le forfait de Bernard Le Roux (élongation à une cuisse même si l'information n'a pas été confirmée par la FFR). C'est une grosse tuile car le joueur du Racing est devenu au fil des ans une poutre maîtresse de la sélection, par son endurance, sa force et sa science du travail ingrat. Son hyperactivité, quoi. Il y eut une petite bataille pour conquérir sa place entre le Toulonnais Romain Taofifenua, le Bordelais Cyril Cazeaux et l'autre Toulonnais Swann Rebbadj.

Selon nos informations, après mûre réflexion, Fabien Gathié et son staff auraient préféré Taofifenua, le plus expérimenté avec ses 31 ans (pour 22 sélections).

L'équipe possible :

Dulin ; Penaud, Vakatawa, Fickou, T. Thomas ; (o) Jalibert, (m) Dupont : Ollivon (cap.), Alldritt, Cretin ; Willemse, R. Taofifenua ; Haouas, Marchand, Baille.

Remplaçants : Chat, Gros, Aldegheri , Cazeaux, Jelonch, Woki, Serin, Ntamack.