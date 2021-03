Pour Romain Ntamack, ce Tournoi des 6 nations 2021 gardera un goût étrange. Mi-décembre, le Toulousain ne voyait aucune ombre à l'horizon. Titulaire incontestable avec l'équipe de France, sur un nuage avec le Stade toulousain, "NTK" s'imposait comme une nouvelle tête d'affiche du rugby français, à seulement 21 ans. Avant le couac : fracture à la mâchoire face à l'UBB, deux mois d'arrêt et, en son absence, Matthieu Jalibert propulsé à l'ouverture du XV de France. A ce poste, le Bordelais a profité du vide pour séduire. Et conservé ses galons de titulaire, en Angleterre puis samedi face au pays de Galles, alors que Ntamack avait fait son retour en Bleu.

Dès lors, la concurrence est-elle relancée ? Oui, clairement et le poste d'ouvreur, sujet à tant de débats historiquement en France, semble de nouveau promis à de l'instabilité dans les prochains mois. En attendant, Ntamack va reprendre la main. Avec la blessure rapide de Jalibert samedi, face au pays de Galles (un coup à la mâchoire, tient donc...), le Toulousain a dirigé l'attaque des Bleus pendant cinquante minutes. Une performance propre, solide. Il devrait enchaîner vendredi prochain, face à l’Écosse. Son heure est revenue.

La pression ? Il adore ça

Plus tôt dans la semaine, Galthié avait commenté le choix de le laisser sur le banc et, donc, de maintenir sa confiance en Jalibert. "Matthieu a été très bon (en Angleterre), très inspiré et très solide face à un adversaire de grande qualité, il était logique qu’il continue." Le sélectionneur nourrissait ensuite le jeu de la concurrence, après avoir longtemps plaidé pour la stabilité. "Ça ne peut être que très bon pour le XV de France qu’il y ait une émulation entre eux, sans oublier Louis Carbonel qui est à 100% dans notre projet."

Ntamack semble s’accommoder sans mal de cette situation. "D'autant que le débat est légitime. Pour une fois qu’on parle en bien de joueurs français au poste de numéro 10, que ce soit dans notre pays ou dans le monde maintenant, on ne va pas s’en plaindre. Il faut en profiter, surtout que cette concurrence tire tout le monde vers le haut. La finalité, c’est que ça reste du positif et du bonus pour le XV de France." Vraisemblablement opposé à Finn Russell, vendredi face à l’Écosse, Ntamack aura fort à faire pour ses retrouvailles avec le numéro 10 des Bleus. Il devrait, en plus, endosser le rôle de buteur dans cette "finale" du Tournoi des 6 nations 2021. Pression maximale ? Ça tombe bien, il adore ça.