Fabien Galthié a donc procédé à deux changements au moment de composer le XV de départ du match de Dublin. Damian Penaud a été préféré à Teddy Thomas au poste d'ailier droit, une décision qui peut sembler dure pour le Racingman qui a marqué deux essais à Rome. Mais le sélectionneur a pensé, semble-t-il, à la plus grande fiabilité de Penaud sur les ballons hauts. L'autre changement concerne la troisième ligne, Anthony Jelonch va débuter à la place de Dylan Cretin qui n'a pas non plus démérité en Italie. C'est une question de "rudesse" et de force dans le combat, les spécialités du premier nommé.

Sur le banc, Fabien Galthié a procédé à trois changements, le premier est dicté par la blessure du pilier gauche Jean-Baptiste Gros, qui laisse donc sa place au Parisien Hassane Kolingar. Les deux autres relèvent de choix purs de Galthié. Exit Dorian Aldegheri, bonjour à Uini Atonio au poste de pilier droit numéro 2. Atonio avait déclaré forfait sur blessure pour le match de Rome, son retour revêt une forme de logique compte tenu de son expérience (34 sélections depuis 2014) et d'un potentiel un peu plus complet que son concurrent toulousain, surtout dans un rôle de finisseur. Il avait été jugé très performant à l'automne.

Enfin, Anthony Bouthier réapparait dans la liste des 23 à la place de Louis Carbonel, dont on attendait mieux à Rome. Bouthier peut en plus dépanner à l'arrière et à l'ouverture.

La compo des Bleus

Le XV de départ : 15. Dulin, 14. Penaud, 13. Vincent, 12. Fickou, 11. Villière, 10. Jalibert, 9. Dupont, 8. Alldritt, 7. Ollivon (c), 6. Jelonch, 5. Willemse, 3. Haouas, 2. Marchand, 1. Baille

Les remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Kolingar, 18. Atonio, 19. Taofifenua, 20. Cretin, 21. Serin, 22. Bouthier, 23. Thomas.