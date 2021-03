Passes : qui a dit que l’Irlande pratiquait un jeu direct ?

1 – Irlande – 756

2 – Italie – 691

3 – Angleterre – 579

Les Irlandais sont bien ceux qui ont fait le plus de passes après 4 journées dans le Tournoi. Avec 756 transmissions réalisées, le XV du Trèfle est même largement en tête avec l’Italie. Problème, ce sont aussi les deux Nations qui comptent le moins de franchissements. La France est au contraire la sélection qui a fait le moins de passes, avec 339 seulement.

Passes décisives : la France est altruiste

1 – France – 11

2 – Pays de Galles – 10

3 – Irlande et Angleterre – 5

Statistique intéressante. Tous les essais français du Tournoi 2021 ont été marqués après une passe décisive. Pas d’exploits en solitaire donc, mais 11 actions plus ou moins construites. Le Pays de Galles, leader en termes d’essais inscrits (17), ne compte elle « que » 10 passes décisives. Enfin, loin des deux cadors, se trouvent l’Irlande et l’Angleterre avec 5 passes décisives.

Mètres parcourus ballon en main : l’Irlande adepte, pas les Bleus

1 – Irlande – 3321,5

2 – Angleterre – 2850,6

3 – Italie – 2774,5

Preuve que parcourir des mètres ne fait pas gagner des matchs, l’Irlande, l’Angleterre et surtout l’Italie sont sur le podium. Les Irlandais devancent assez largement leurs concurrents, derrière c’est plus serré. L’Angleterre devance l’Italie, qui n’a pourtant marqué que 5 essais durant le Tournoi. Les deux meilleures attaques, le Pays de Galles (4e) et la France (dernière) sont derrière. Les Bleus n’ont parcouru que 1906,9m à la main, mais ont été très efficaces.

Mètres parcourus au pied : point central de cette édition ?

1 – Pays de Galles – 3627,5

2 – Angleterre – 3441

3 – France – 3393,9

Si les mètres parcourus à la main ne font pas gagner des matchs, ceux au pied posent question. Le Pays de Galles et la France sont tous les deux sur le podium de ce classement. Les Gallois le dominent avec 3627,5m couverts au pied, devant les Anglais qui s’en sont beaucoup servi contre la France, et les Bleus qui ne jouent que très peu dans leur camp. Dans ce Tournoi 2021, l’utilisation du jeu au pied est un enjeu au centre des stratégies, la preuve.

L'arrière des Bleus Brice Dulin s'est fait remarquer par son jeu au pied contre l'Irlande notammentIcon Sport

Turnovers concédés : Le Pays de Galles perd peu de ballons

1 – Irlande - 52

2 – Italie - 49

3 – Angleterre, France – 40

L’un des principaux défauts des Irlandais dans ce Tournoi. Les hommes d’Andy Farrell ont perdu pas moins de 52 ballons, soit une moyenne de 13 par match, ce qui est beaucoup. Derrière, sans surprise, l’Italie est deuxième. La France et l’Angleterre connaissent aussi du déchet avec 40 ballons perdus (soit une moyenne de 13,33 par matchs pour les Bleus !). Le Pays de Galles est le bon élève avec seulement 31 ballons égarés en 4 matchs.

Par Yanis GUILLOU