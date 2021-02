Matthieu Jalibert : "On a été un peu dominés (en première période), avec Bernard Le Roux qui prend un carton jaune. Mais on est restés sereins, concentrés sur le plan de jeu qu'on s'était fixé. On a réussi à marquer à quatorze contre quinze donc c'est positif. Les deux matches (face à l'Italie puis l'Irlande) sont totalement différents. L'Italie est une équipe très joueuse donc on avait pas mal de ballons de récupération. On aurait pu se rendre le match un peu plus facile en marquant d'entrée en deuxième période. Globalement, on a quand même contrôlé, on ne s'est pas affolé. Contrairement à la semaine dernière, c'était un match plus dense rugbystiquement parlant. On est très contents mais la joie est mesurée. On n'a rien gagné non plus. Une première depuis dix ans, c'est important. On va fêter ça. Mais on reste très concentrés sur les prochaines échéances et ce match contre l'Ecosse qui va être très important. Si on gagne, on aura la possibilité de voir plus loin."