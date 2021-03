Que pensez-vous du forfait de dernière minute du troisième-ligne Matt Fagerson (blessure à la cheville) ? Avez-vous revu votre stratégie ?

Charles Ollivon : Sur le forfait de Fagerson, on va déjà se concentrer sur nous. On a un gros match à préparer. C’est le principal pour le groupe.

Vos coéquipiers ont dressé beaucoup d’éloges à votre sujet. Ces compliments vous ont-ils renforcé dans votre rôle de capitaine ?

C.O : Cela fait deux ans aujourd’hui que nous sommes lancés. On prend un réel plaisir à être en équipe de France. On est aussi complémentaires entre nous. Chacun est là pour le bien de l’équipe. Et sincèrement, c’est un régal de pouvoir partager ces moments là au quotidien avec ces joueurs. Quand on se retrouve dans la difficulté, ça renforce ce sentiment d’appartenance, les liens entre nous. Et ce n’est pas le simple fait de le dire. C’est la raison pour laquelle on est à chaque fois très heureux de venir ici et qu’on est prêt à donner les uns pour les autres.

Avez-vous discuté avec Raphaël Ibanez (manager de l’équipe de France) de la victoire du XV de France en 2007 face à l’Ecosse ? Vous a-t-il donné des conseils ?

C.O : Bien sûr qu’on échange avec Raph sur tout ce genre de chose. La principale chose qu’il nous dit, c’est de nous impliquer à 100% dans le groupe, de tout donner face aux Ecossais, pour notre dernier match. Notre objectif, c’est de gagner le match, comme depuis le début du Tournoi. On va le construire. On a envie de faire durer le plaisir jusqu’au bout.

Vous êtes en mesure d’offrir un titre au XV de France pour la première fois depuis 2010. S’agit-il d’un élément d’émulation fondamental pour votre groupe ?

C.O : Notre première volonté, c’est de gagner le match ce week-end. On reste focus sur le match de l’Ecosse. Il y a 80 minutes à jouer. Ça va être rude. On connaît la qualité de nos adversaires, on les a bien étudiés. On a vu leurs performances dans le Tournoi, notamment en Angleterre.

Avez-vous senti une ambiance de phase finale cette semaine à Marcoussis ? Et avez-vous déjà une idée des mots que vous allez prononcé à vos partenaires ?

C.O : Est-ce que j’ai une idée… Sincèrement, il y a beaucoup d’instinct. On a déjà beaucoup échangé sur le match toute la semaine. Même si ça a été une semaine courte, on est rentré dans le détail. Il faut rester précis. La qualité de l’adversaire fait qu’il faudra être constant pendant 80 minutes.