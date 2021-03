Pour ce 137e match entre ces deux nations, l’Angleterre a eu tendance à dominer le début du premier acte en possession et en occupation. Mais c’est bien le XV au Trèfle qui s’est montré le plus efficace face aux maladresses adverses. Sur une touche aux 40 mètres anglais, les coéquipiers de Conan (qui a volleyé en fond d’alignement) ont vu Earl intervenir au cœur de cette touche pour aller marquer en solo sur la droite après une accélération et un dernier cad’deb sur May.

Sexton et Farrell ont ensuite fait gonfler la marque avant un essai signature des Vert et Blanc. Avec une double possession à rallonge notamment relancée par une chandelle dans les 22 mètres récupérée et un avantage en cours, les joueurs de coach Farrell ont vu Conan récompenser les leurs en relavant en force à quelques mètres de l’en-but. Ainsi, les hommes de l’Île d’émeraude se sont détachés au score idéalement avant la pause (20-6).

Première victoire du père Farrell contre son fils

Dans le deuxième acte, les joueurs d’Eddie Jones sont revenus avec plus d’intentions dans l’agressivité mais pas forcément dans le jeu. Peu d’ambition et quelques maladresses n’ont pas permis de trouver des solutions. Sexton a continué de meubler le score, Aki s’occupant des faits divers. Son plaquage au visage sur Billy Vunipola a obligé ce dernier à sortir aussi, carton rouge en prime pour le centre celte.

En suivant, les Blancs de Sa Majesté se sont relancés avec un essai de Youngs faisant suite à un petit côté après maul et pénal’touche (26-11). Ils ont même un peu plus réduit l’écart au score après un carton jaune de Murray et un essai de May faisant suite à une mêlée à 5m et un ballon écarté aile gauche pour des Britanniques à 15 contre 13.

Bilan des courses : c’est une victoire irlandaise 32-18, un 8/8 et 22 points pour Sexton, une première victoire d’Andy Farrell père contre Owen Farrell fils, un 3e succès de rang dans ce Tournoi pour les Celtes et surtout une 50e victoire irlandaise contre cet adversaire chéri.