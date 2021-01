Le Comité des 6 Nations s'est également réuni et a évoqué le cas des Tournois féminin et moins de 20 ans. Face aux difficultés pour certaines nations d'assurer des protocoles aussi strictes vers ces équipes que pour les équipes A masculines, ces deux compétitions vont ainsi être reportées plus tard dans la saison, au printemps. D'autant que, pour la deuxième année consécutive, la Coupe du monde des moins de 20 ans va être annulée en 2021.