Plaquages : les Gallois ont l’épaule chaude

1 – J.Tipuric (Pays de Galles) - 70

2 – T.Faletau (Pays de Galles) – 57

2- J.Navidi (Pays de Galles) – 57

Parmi les cinq meilleurs plaqueurs du Tournoi 2021, on retrouve donc 4 Gallois (A.W.Jones est 5e avec 55 plaquages). Pas étonnant lorsqu’on sait que le jeu du XV du Poireau est principalement axé sur une solide défense. En tout, les Gallois ont réalisé plus de 700 plaquages depuis le début du Tournoi, soit quasiment 150 de plus que les deuxièmes du classement, l’Italie. À lui seul, Justin Tipuric a déjà plaqué 70 fois.

Pénalités concédées : Itoje maître de l’indiscipline

1 – M.Itoje (Angleterre) - 11

2 – L.Bigi (Italie) - 8

2- T.Beirne (Irlande) – 7

Maro Itoje est le joueur le plus sanctionné du Tournoi 2021. Remarquée contre le Pays de Galles, son indiscipline coûte cher aux Anglais et lui a valu d’être vivement critiqué. Les Italiens sont aussi en nombre, avec trois joueurs à 6 pénalités, en plus de Bigi qui a aussi reçu deux cartons jaunes. Pour trouver un français, il faut descendre jusqu’à Charles Ollivon, le capitaine, qui a concédé 6 pénalités.

Franchissements : Rees-Zammit fait tourner les têtes… et les chevilles

1 – M.Rees-Zammit (Pays de Galles) - 7

2- A.Watson (Angleterre) - 6

3- S.Hogg (Écosse) - 5

Il est logique que le podium des meilleurs franchisseurs du Tournoi est le même que celui des meilleurs marqueurs Louis Rees-Zammit (4 essais) fait sensation pour son premier Tournoi joué. Derrière lui se trouve Anthony Watson (4 essais), élu homme du match face à la France et rare satisfaction anglaise des premières journées. Enfin, l’inépuisable Stuart Hogg tire toujours vers le haut sa sélection (2 essais).

Touches gagnés : Ollivon roi des airs

1 – C.Ollivon (France) - 16

2 – I.Handerson (Irlande) - 12

3 – T.Beirne (Irlande) – 10

Le secteur de la touche se porte bien pour les Bleus. Le capitaine Charles Ollivon est celui qui a réalisé le plus de prises sur les remises en jeu, et Dylan Cretin, qui n’a pourtant disputé que 164 minutes (plus faible total parmi les 14 premiers), est 4e du classement (9 prises). Derrière, ce sont les Irlandais qui s’en sortent le mieux avec évidemment les très en vue Iain Henderson et Tadhg Beine.

6 Nations - Duhan Van Der Merwe (Ecosse) est le joueur qui casse le plus de plaquagesIcon Sport

Plaquages cassés : les Écossais ne se laissent pas tomber

1 – D.Van Der Merwe (Écosse) – 17

2- S.Hogg (Écosse) – 16

3 – T.Thomas (France) – 14

3- M.Ioane (Italie) – 14

Surprise, en tête des joueurs qui cassent le plus de plaquages, on retrouve deux écossais, pourtant avant-dernière attaque du Tournoi. Van der Merwe, grâce à sa puissance, a cassé 17 plaquages tandis que le capitaine Hogg 16. Dans un style différent, le feu follet Teddy Thomas a échappé 14 fois aux tentatives adverses. Même chose pour le très convaincant Monty Ioane, malgré la faiblesse italienne.

Par Yanis GUILLOU