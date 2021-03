Et si le match s’était joué en tribunes ? Le sélectionneur Fabien Galthié avait choisi dans le rôle de finisseurs comme il les nomme, six avants et deux trois-quarts, anticipant un gros combat devant et une belle débauche d’énergie. A l’inverse, son homologue anglais, Eddie Jones avait choisi une gamme de remplaçants classiques, quatre avants et trois trois-quarts. Problème chez les Français, trois "finisseurs" n’ont pas rempli leur rôle et n’ont pas fini le match…

Le patron des Bleus avait bien senti l’intensité du combat dynamique de ce Crunch. Ses joueurs se dépensant sans compter notamment Baille, Taofifenua, Willemse ou même Cretin qui ont été très en vue. Seulement à mesure que la rencontre se déroulait, les Français semblaient accuser le coup physiquement, et l’apport du banc ne semblait pas être efficace.

Ainsi les Bleus perdaient avant l’heure de jeu l’une de leurs meilleures cartouches avec Romain Taofifenua remplacé par Cyril Cazeaux et, Fabien Galthié n’y est pour rien, le Bordelais ratait plutôt son entrée en jeu. Puis c’était au tour de Baille, Marchand et Cretin de laisser leur place. Et rideau !

Les remplaçants anglais, à l’inverse, obtenaient tous du temps de jeu, dernier entré à quatre minutes de la fin, et le XV de la Rose retrouvait force et surtout du punch en cette fin de rencontre. Côté français, Antoine Dupont auteur d’une prestation plus que satisfaisante, marquait le pas, mais son suppléant Baptiste Serin n’avait le droit que de se ronger les ongles en tribunes, tout comme Romain Ntamack et plus surprenant Anthony Jelonch dont le poids et la puissance auraient pourtant été utile en fin de match.

En conférence de presse, Fabien Galthié reconnaissait du bout des lèvres cette erreur d’appréciation. "On regardera ça (que le coaching anglais a été plus efficace, NDLR)... Il n'y a pas eu énormément de rugby sur la deuxième mi-temps. Autant la première avait été très rythmée, autant la deuxième a été plus saccadée. Sur la fin, ils ont réussi à chercher la victoire. On dira donc qu'ils ont mieux terminé".

Comme quoi il n’y a pas que les joueurs qui ont à apprendre de ce revers…