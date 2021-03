Les images sont certes sans équivoque et violentes, pour le moins : à la 77e minute de la rencontre entre l'Irlande et l’Angleterre, samedi à l'Aviva stadium de Dublin, le pilier anglais Ellis Genge (entré en jeu à la mi-temps) assenait plusieurs coups de coude à Jonathan Sexton, au sol, alors que les deux joueurs s'accrochaient.

Genge ne sera pas sanctionné

Immédiatement, Sexton alertait l'arbitre français Mathieu Raynal sur ce qu'il qualifiait d'agression. Laquelle était confirmée par l'Anglais. "Yes, I did it" ("oui, je l'ai fait"). Genge ne sera pourtant pas sanctionné par Raynal, qui n'a rien vu de la scène et qui n'est pas appelé à ce sujet par son arbitre vidéo. L'action ne figure d'ailleurs pas sur le rapport de match et les délais de citation en commission de discipline étant écoulés, Genge s'en tirera sans la moindre sanction.

Mtawarira monte au créneau, Marler propose un combat

L'histoire ne s'arrête pourtant pas là. A la vue des images, le pilier champion du monde sud-africain Tendai Mtawarira (117 sélections) faisait part de sa colère, sur ses réseaux sociaux. "Ce mec, Ellis Genge, mériterait un traitement de choc". Des propos auxquels Genge répondait à son tour, ironique : "Je lui ferai savoir."

Fin de l'histoire ? Pas encore. En la matière, on peut toujours compter sur l'humour so brittish du facétieux pilier Joe Marler : "S'il vous plaît, que quelqu'un organise au plus vite un combat entre les deux, pour une œuvre de charité". Chiche ?