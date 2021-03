La mission n’est pas impossible mais reste quand même sacrément ardue. Jeudi, lors de l’annonce de son équipe, Fabien Galthié a bien insisté sur le fait que " le pays de Galles se présente, pour le moment, avec le leadership dans la compétition. Je dis bien, pour le moment..." Si le sélectionneur du XV de France, à l’instar de ses joueurs, est déterminé à offrir au rugby français un premier sacre dans le Tournoi des 6 Nations depuis 2010, les Bleus devront toutefois respecter un cahier des charges bien précis.

Deux victoires bonifiées pour échapper à la différence de points…

Actuellement troisième du classement de l’édition 2021, avec 10 points, la France compte 9 points de retard sur le XV du Poireau et se doit donc de remporter ces deux prochains matchs (Galles et Écosse), avec un bonus offensif à la clé, pour revenir à hauteur de leurs adversaires qui, dans le même temps, ne devront pas arracher le point du bonus défensif ou offensif. Mais un sacre ne sera pas forcément acquis ! En effet, les deux équipes étant à égalité (19 points), la différence de points sera alors décisive.

Damian Penaud (XV de France) inscrit son essai face à l'AngleterreIcon Sport

Pour l’instant, le pays de Galles est devant avec +63 contre +39 pour les Bleus, qui ont toutefois un match en retard à disputer contre l’Écosse, le 26 mars prochain (match en retard de la 3ème journée reporté en raison de cas de Covid-19 au sein du groupe France, ndlr). Dans un monde idéal, les troupes de Galthié seraient bien inspirées de gagner de plus de 12 points contre Alun-Wyn Jones et les siens pour bénéficier d’une différence de points favorable avant un dernier galop contre le XV du Chardon.

Priver les Gallois d’un point de bonus

Pour éviter tout regret et le risque de terminer deuxièmes, comme l’an passé où l’Angleterre avait devancé la France avec une meilleure différence de points, les coéquipiers de Charles Ollivon tenteront donc de décrocher deux victoires bonifiées pour finir seuls en tête le Tournoi des 6 Nations 2021, avec 20 points. "On a perdu en Angleterre. Au début, on était frustrés. Aujourd’hui, on l’évacue et on se concentre sur le match du pays de Galles. On est encore dans la course pour gagner le Tournoi, donc on est surmotivés", lançait dans la semaine le trois-quarts centre Gaël Fickou. Les Bleus auront bien besoin de cette motivation débordante pour priver le pays de Galles d’un 13ème Grand Chelem et préserver ainsi leurs chances de triomphe.