L'ouvreur du XV de la Rose devance ainsi Johnny Sexton (496 points) et monte à la 3e place des plus grands marqueurs de points dans ce Tournoi des 6 Nations, derrière Jonny Wilkinson (546) et Ronan O'Gara (557). Par la même occasion, Owen Farrell augmente son nombre de pénalités réussies à 101, passant devant Stephen Jones (100) et se positionnant juste après Jonny Wilkinson (105) et Ronan O'Gara (109).