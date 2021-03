9 changements en tout

Les sélectionneurs de deux équipes ont substantiellement modifié leurs XV de départ : Fabien Galthié a procédé à cinq changements, tandis que Greg Townsend en a effectué quatre. Côté Tricolore, Le Roux, Rebbadj, Jelonch, Ntamack et Vincent remplacent respectivement Willemse (suspendu), Taofifenua (sur le banc), Cretin (remplaçant), Jalibert (commotion), et Thomas (remplaçant). A noter que Fickou glisse à l'aile, et que Vincent prend place au centre. Côté écossais, la charnière Ali Price – Finn Russell est de retour, tandis que Chris Harris démarrera au centre et George Turner au talonnage.

Vidéo - L'analyse de la compo des Bleus 32:19

La bataille des airs sera terrible

La France et l'Ecosse peuvent se targuer de posséder deux des meilleurs alignements de la compétition. Largement supérieur aux autres en début de Tournoi quand il dépassait les 90 % de réussite, l'alignement écossais affiche toujours un très bon 83,6 %, tandis que les Bleus sont montés en puissance pour atteindre aujourd'hui l'excellent score de 88,5 %. D'autant que les Ecossais ne pourront pas compter sur leur deuxième ligne Jonny Gray, blessé à l'épaule.

Discipline : léger avantage France

Sur l'ensemble de la compétition, les Bleus ont concédé moins de pénalité que leurs adversaires : 32 fautes sifflées contre le XV de France et 40 contre le XV du Chardon. Aux cartons, les équipes sont à égalité : un jaune et un rouge de chaque côté.

Tournoi des 6 Nations 2021 - Paul Willemse (France) reçoit un carton rouge contre le Pays de GallesMidi Olympique

Egalité quasi-parfaite sur le plan offensif

Plusieurs indicateurs indiquent que les deux équipes semblent disposer d'une puissance de feu offensive similaire : elles ont toutes deux marqué 15 essais, et comptent autant de franchissements (43 pour la France, 45 pour l'Ecosse). L'Ecosse a un faible pour la possession et le jeu de passes (558 ballons joués, 638 passes contre 437 et 515 pour les Bleus) mais le XV de France est supérieur dans sa capacité à gagner de l'avancée sur chaque prise de balle : environ 4 mètres gagnés en moyenne contre 3,4 pour l'Ecosse. Nos Bleus sont également friands des passes après contact, avec 39 offloads contre 27 côté Ecossais.

Van der Merwe - Penaud, impact imminent

Les deux ailiers aux gabarits de flankers vont bientôt s'affronter. L'Ecossais d'origine sud-africaine a déjà marqué la compétition de son empreinte en marquant trois essais, se plaçant donc en deuxième position ex-aequo au classement des meilleurs marqueurs. Penaud le talonne avec deux réalisations. A noter que l'ailier écossais, qui a beaucoup joué, compte déjà 29 défenseurs battus.