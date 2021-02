Ce mardi, le sélectionneur du pays de Galles Wayne Pivac a fait le point sur l'infirmerie en vue du déplacement en Ecosse, samedi : "Dan Lydiate a été libéré de l'équipe en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur subie lors du match contre l'Irlande au Principality Stadium. Il subira un certain nombre d'évaluations et de consultations dans les prochains jours pour établir le meilleur plan de gestion. Tomos Williams s'est blessé aux ischio-jambiers et est actuellement en cours d'évaluation. Il est forfait pour le match contre l'Ecosse samedi. Johnny Williams et Hallam Amos seront aussi absents en raison d'une blessure à la tête."