Les Ecossais ont été récompensés d'une chose. Ils ont joué de but en bout pour gagner, ça peut paraître comme une banalité de dire ça. Mais on a noté que dans les dernières minutes, à 20-23, ils ont par deux fois refusé d'assurer le match nul. Deux fois, ils sont allés en touche pour marquer un essai et ça a fini par leur sourire avec cet ultime essai de Duhan Van der Meerwe sur passe sautée de Adam Hastings. Mais les Ecossais ont appliqué cette théorie dès le début de la rencontre. En fait, les trois essais écossais proviennent d'une pénalité non tentée par le buteur Russell pour se rapprocher de la ligne adverse. Sur le premier essai de Van der Merwe, par deux fois Russell (ou son capitaine Hogg a refusé la facilité).

Comme une grande équipe

On ne peut être qu'admiratif, dans la mesure où les hommes de Greg Townsend n'étaient pas favoris. Certains (suivez notre regard...) leur prédisaient une piquette puisqu'ils n'étaient pas censés jouer grand-chose. En fait, ils jouaient pour la deuxième place du Tournoi, un mini-graal pour eux (ils auront échoué dans ce défi-là). Mais dans la dernière minute, à 20-23, cet espoir était déjà vain.

On les sentait aussi intrinsèquement, un peu moins forts que nous, moins puissants, un peu moins talentueux. Ils auraient pu s'estimer heureux de grappiller des pénalités par ci par là et même d'arracher le nul 23-23. Ils ont maintenu leur confiance jusqu'au bout à leur efficacité collective, notamment sur des pick and go, où leur patience et la qualité de leurs déblayages a compensé un léger déficit de puissance pure. Eux qui sont considérés comme la moins forte des équipes britanniques, celle qui envoie le moins de joueurs chez les Lions a joué comme une grande équipe, sûre de ses forces.