Le match restera évidemment par son épilogue haletant et finalement jubilatoire. 32-30 pour les Français.

Mais il fut aussi marqué par l'influence de la vidéo. Elle a abouti au refus de deux essais gallois (Gareth Davies, 10e et Louis Rees-Zammit, 59e) et de deux essais français (Julien Marchand, 64e et Brice Dulin, 68e). Elle fut aussi le théâtre d'un essai accordé au Gallois Josh Adams (50e) après une consultation interminable.

Ce qui s'est passé sur cet essai mérite qu'on s'y attarde car Luke Pearce interrogea son assistant vidéo (Wayne Barnes) pour vérifier que les Gallois n'avaient pas commis un en-avant au préalable tout en affirmant qu'il n'avait aucun doute sur le toucher en-but. Ce qui fut cocasse, c'est que les images montraient que, précisément, rien ne prouvait qu'Adams ait vraiment aplati. Au contraire, il semblait bien que Dylan Cretin l'en est empêché en glissant sa main entre le sol et le ballon. Les deux arbitres ont semblé prisonniers de la procédure et de la première déclaration de M. Pearce.

Les essais de Gareth Davies et de Julien Marchand ont été refusés par le fait que le ballon n'a pas été aplati, aucun angle de caméra ne permettait de dire le contraire. L'essai de Brice Dulin fut refusé pour une brutalité, une "fourchette" de Paul Willemse en marge du dernier regroupement. L'essai de Louis Rees-Zmmitt fut refusé pour un contact entre le ballon et la base du poteau de coin qui matérialise la limite entre le terrain proprement dit et l'en-but. Un point obscur du règlement qui aura finalement sauvé les Français car vu le déroulé du match, cet essai refusé à la 59e fut le tournant de la rencontre. Il y avait 27 à 20 pour les Gallois à cet instant. A 32-20 ou 34-20, selon nous le sort du match n'aurait pas été le même.

On peut toujours s'amuser à refaire le score du match si la vidéo n'avait pas existé et à faire les paris des transformations qui auraient été ou non réussies. On pourra aussi débattre sur les bienfaits de la vidéo et ses inconvénients. C'est depuis vingt ans, devenu un grand classique.