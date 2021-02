Antoine Dupont a encore frappé. Cette fois, c'est l'Italie qui a fait les frais des éclatantes qualités rugbystiques du Toulousain. Dire que Dupont fut l'un des bourreaux de la Squadra Azzurra tient du doux euphémisme : quand Thomas a aplati le sixième essai tricolore, peu avant l'heure de jeu, Antoine Dupont comptait déjà quatre passes décisives et un essai marqué. Son essai, marqué à la 53ème minute, est typique de son style. Son plat signature, en quelque sorte.

Après une superbe percée de Teddy Thomas, le Toulousain jaillit de nulle part, à son intérieur, pour permettre au Racingman d'éliminer le dernier défenseur italien. Simple, efficace. Mais l'on mesure la performance athlétique du Toulousain qui s'est permis de rattraper l'un des joueurs les plus rapides du monde après avoir dynamisé le jeu des Bleus pendant plus de cinquante minutes.

Précieux dans le jeu au pied aussi

Naturellement, cet essai ne fut pas le seul fait d'arme de l'international. Comme on vous l'a dit plus haut, il a été directement impliqué sur quatre essais tricolores. Il fut d'abord à l'origine du premier essai marqué par Dylan Cretin, initié par une autre percée de Thomas et de bons relais de Vincent et Villière. C'est aussi Dupont qui servit par un jeu au pied court son centre Gaël Fickou, après un ballon porté tricolore initié à l'entrée des 22 mètres italiens. Moins de trois minutes plus tard, Dupont offrait une merveille de passe à l'aveugle à son centre Arthur Vincent après un ballon tombé italien, et prolongé au pied par Gabin Villière.

Le Toulousain s'est également illustré par la longueur de son jeu au pied, qui a permis de tenir les Italiens à bonne distance. Il fut même trop long, par moments. Mais cette toute petite ombre au tableau rassurera peut-être les futurs adversaires des Bleus, qui pourront se dire que Dupont est (parfois) faillible. Même si, franchement, on pourrait en douter à la vue de ses performances...