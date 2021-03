Est-il surprenant que Matthieu Jalibert démarre samedi après-midi, face à l’Angleterre ? Non, dans la mesure où le maître à jouer de l’Union Bordeaux-Bègles, titulaire en Italie puis en Irlande, a jusqu’ici été très bon sous le maillot tricolore. Ce choix a-t-il été néanmoins sujet à débat au sein du staff du XV de France ? Oui, tant il fut longtemps question, la semaine dernière au moins, que Romain Ntamack soit titularisé à Twickenham…

Ntamack est encore trop fragile

Au jour où Fabien Galthié et son bras droit en sélection, Laurent Labit, ont pris en mains les destinées de la sélection tricolore, ils ont ensemble décidé de faire de l’ouvreur toulousain le dépositaire de leur système de jeu et, dans la mesure où Romain Ntamack est aujourd’hui remis de la double fracture de la mâchoire qui l’avait jusque-là privé de Tournoi, il n’y aurait pas eu scandale à ce que NTK soit titularisé en Angleterre : ailleurs, lorsque Handré Pollard ou Johnny Sexton reviennent de blessure, ils reprennent naturellement la place qui est la leur dans leur équipe nationale… et sans que le pays ne s’en émeuve une seule seconde.

De toute évidence, il semble que le retour à la compétition du Toulousain, le week-end dernier face à Brive, n’ait pas totalement convaincu le staff tricolore car cet après-midi là, si Romain Ntamack ne fut pas mauvais, il ne fut pas non plus très bon et, souvent hésitant au plaquage (on le serait à moins après une telle blessure…), ne donna pas les garanties que cherchait à son propos la kommandantur de la sélection nationale. À ce sujet, la divine association que forme, en club, NTK avec Antoine Dupont fut même incapable de renverser la tendance.

Un débat de riches

Dès lors, c’est le golden boy de Laurent Marti qui sera chargé d’animer le dispositif tricolore, au moins pendant la première heure de jeu. À ce titre, on peut conclure que le message envoyé par le staff tricolore au groupe français est positif, puisqu’il consolide la place de l’homme en forme au profit d’un titulaire supposé, mais pas encore pourvu de l’intégralité de ses moyens physiques. Convaincant en Italie (10-50), très bon à l’Aviva Stadium (13-15), Matthieu Jalibert fut plutôt efficace pour son retour en club, le week-end dernier face à la Section paloise. Par ailleurs, le Girondin a aussi le mérite de pouvoir occuper le poste d’arrière avec bonheur et, si le besoin s’en faisait sentir, glisserait au fond du terrain en cours de match afin de laisser Romain Ntamack à la manœuvre.

De fait, l’association Jalibert/Ntamack présente aussi l’avantage de pouvoir à tout moment jouer avec un vrai "cinq huitième", ce deuxième ouvreur si prisé des Anglo-Saxons et qu’incarnerait alors, au milieu du terrain, le jeune toulousain. Ce week-end, en Angleterre, la combinaison Jalibert/Ntamack permet aussi de se passer d’Anthony Bouthier sur le banc de touche et, de ce fait, de dégager une place supplémentaire pour un gros, sur le banc de touche, dans la configuration 6 avants/2 trois-quarts que l’on connaît. À l’heure de défier les titans d’Eddie Jones, si denses dans les zones d’affrontement, cette dernière donnée est tout sauf anecdotique. En conclusion, opposer Matthieu Jalibert à Romain Ntamack est à bien des égards une idiotie, tant ce débat de riche incarne aujourd’hui une bénédiction pour le rugby français, lequel court après un e telle abondance depuis des lunes.