Seize ans. Seize ans déjà que le XV de France ne l’a plus emporté à Twickenham. Une époque révolue à laquelle William Servat, tout jeune talonneur, fêtait alors ses premières sélections tandis que Dimitri Yachvili, aujourd’hui devenu consultant à la place de Fabien Galthié, réalisait un sans-faute historique pour vaincre une Angleterre privée de Wilkinson. Forcément un défi tout trouvé pour cette jeune équipe de France qui, après avoir mit fin à une décennie de disette au pays de Galles ou en Irlande, rêve désormais de marcher sur le Temple du rugby.

Pour ce faire ? Fabien Galthié a bâti un XV de départ sans surprise, ou presque. Revenu de blessure la semaine dernière et insuffisamment convaincant avec le Stade toulousain contre Brive, Romain Ntamack prendra ainsi place sur le banc, laissant le numéro 10 de titulaire à Matthieu Jalibert qui a enchaîné les quatre derniers matchs avec les Bleus tout en se montrant plus que convaincant. "Il a joué la fin de la Coupe d’Automne et le début du Tournoi, tout en répondant aux attentes que nous plaçons en un numéro 10, confirmait Fabien Galthié. Romain est de retour sur le banc et c’était important, mais nous gardons une forme de logique par rapport à la forme du moment."

Un choix qui permet en outre à Fabien Galthié de procéder à une petite révolution sur le banc des remplaçants puisque, pour la deuxième fois depuis le début de son mandat (et non pas la première, comme il le dit lui-même par erreur lors de sa conférence de presse), le sélectionneur a choisi de placer 6 avants pour seulement deux trois-quarts à Twickenham.

La polyvalence des Serin (9-10), Ntamack (10-12-15) permettant allègrement cette fantaisie, d’autant plus que les titulaires Jalibert, Fickou, Vakatawa ou Penaud sont tous susceptibles de glisser à un autre poste, à un moment ou l’autre de la rencontre. Cette polyvalence derrière servant allègrement les desseins du staff au niveau du pack…

"Le profil de notre équipe va un peu changer"

En effet, cette semaine, la principale interrogation a concerné l’identité du remplaçant de Bernard Le Roux (forfait mardi matin) en l’absence de ses suppléants "naturels" Baptiste Pesenti et Killian Geraci. In fine, c’est à Romain Taofifenua plutôt qu’à Cyril Cazeaux qu’est revenu ce redoutable honneur, notamment au nom de son expérience supérieure au niveau international.

Un choix qui vaut évidemment pour la densité supplémentaire qu’apportera le Toulonnais dans le rude combat de Twickenham, peut-être moins pour sa capacité de déplacement…"Romain a été de tous nos rassemblements, aux contraires de garçons comme Swan Rebbadj ou Cyril Cazeaux. Il a fallu faire un arbitrage entre eux et c’est vrai que cela va changer un peu le profil de notre équipe, mais nous avons fait le choix de privilégier l’expérience collective. "

C’est donc logiquement au titre de l’équilibre collectif que le plus mobile Dylan Cretin a été préféré à Anthony Jelonch, les difficultés connues par les Bleus en Irlande dans le secteur de la touche légitimant d’autant plus ce choix "même s’il ne faut pas le cantonner à ce seul registre", dixit Galthié.

Toutefois, le rôle de Jelonch ne sera évidemment pas neutre puisque le Castrais sera très certainement appelé à entrer très tôt en cours de match, au moment d’un changement qu’on imagine aisément double, en même temps que Cyril Cazeaux, afin d’apporter un supplément de rudesse et de puissance à la sortie de "grand Tao". De quoi imaginer un coaching beaucoup plus programmé qu’en Irlande, avec en filigrane l’idée que les finisseurs pourraient constituer un facteur décisif de ce Crunch que l’on espère historique ? C’est bien le pari, oui…

La compo des Bleus : 15.Dulin ; 14.Thomas, 13.Vakatawa, 12.Fickou, 11.Penaud ; 10.Jalibert, 9.Dupont ; 7.Ollivon (cap.), 8.Alldritt, 6.Cretin ; 5.Willemse, 4.Taofifenua ; 3.Haouas, 2.Marchand, 1.Baille.

Remplaçants : 16.Chat, 17.Gros, 18.Aldegheri, 19.Cazeaux, 20.Woki, 21.Jelonch, 22.Serin, 23.Ntamack.