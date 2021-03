Gaël Fickou, à contre-emploi

À 26 ans seulement, il est le joueur le plus capé de l’équipe de Fabien Galthié, le seul susceptible de rivaliser en expérience avec les Gallois du haut de ses 61 sélections (40 de pls que la moyenne de ses partenaires). Une donnée majeure dans un match capital, qui le verra enfin évoluer à son poste de prédilection contre le pays de Galles, après avoir été "exilé" sur l’aile lors des deux dernières rencontres face aux Diables rouges. Nommé "capitaine de la défense" par Shaun Edwards, Fickou devra en effet jouer son rôle à plein samedi soir, au service de se coéquipiers. "De par cette responsabilité, je dois d’abord aider les autres, expliquait Fickou dans la semaine. On doit communiquer énormément, et c’est vrai qu’avec le temps et l'expérience on est forcément un peu plus influent sur le groupe."

Tournoi des 6 Nations 2020 - Gaël Fickou (France) contre l'IrlandeIcon Sport

En effet, le titre honorifique attribué à Fickou a surtout contribué à lui conférer une casquette de leader des lignes arrières tricolores. Il n’est ainsi pas un hasard si pratiquement tous les lancements de jeu élaborés par Laurent Labit transitent par l’ancien Toulousain qui effectue le premier choix décisif, fort d’un sens du jeu et d’une capacité de lecture des situations bien au-dessus du lot. À ce titre, Fickou aura un rôle essentiel à jouer face à la rush défense des Gallois, notamment pour trouver des solutions dans le dos du premier rideau adverse par le biais de son jeu au pied. Un rôle à contre-emploi, peut-être, mais dans lequel Fickou s’épanouit plus que jamais...

Jonathan Davies, la reconversion tardive

C’est avec le numéro 13 floqué dans le dos que Jonathan Davies a passé l’intégralité de sa carrière, qui le mena à porter le maillot de Clermont (de 2014 à 2016), mais surtout du pays de Galles et des Lions britanniques. Toutefois, cette saison, c’est dans un nouveau rôle de premier centre que l’éternel régulateur de la défense galloise se présentera au stade de France samedi. En raison ? Les retraites internationales de Jamie Roberts et Hadleigh Parkes, d’abord, ainsi qu’une sérieuse opération du genou l’an dernier qui l’a nécessairement fait perdre en vitesse, à l’âge bientôt canonique de 33 ans. Le repositionnement au centre de George North pour permettre l’éclosion du jeune Louis Rees-Zammit sur l’aile droite a fait le reste, convaincant "Foxie" de se reconvertir à ce poste de premier centre où il peine encore à trouver tous ses repères offensifs.

Jonathan Davies (pays de Galles)Icon Sport

Pour preuve, de nombreux observateurs gallois plaidaient dans la semaine la cause du "prospect player" néo-zélandais Willis Halaholo, lancé en début de Tournoi par Wayne Pivac. Des sirènes qui n’ont toutefois pas fait chavirer le sélectionneur gallois, bien conscient que pour déjouer les pièges de la défense française mise en place par Shaun Edwards, celui qui en fut l’âme damnée pendant dix longues saisons au cœur du blitz gallois demeurait encore le mieux placé... Ses 93 sélections demeurant un gage d’expérience tout sauf superflu, au moment de gérer le stress inhérent à la quête d’un nouveau grand chelem.