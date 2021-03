Ce n'est pas le seul retour puisque le troisième ligne Ally Miller (non capé) et l'arrière Damien Hoyland (4 sélections) ont été appelés pour préparer le match de la 5e journée du Tournoi. Du côté des absents, c'est Scott Cummings, touché face à l'Irlande, et Rufus MC Lean qui sont les deux joueurs à sortir de la sélection de Gregor Townsend. Pour rappel, les écossais se sont inclinés face à l'Irlande ce week-end et n'ont plus aucune chance de remporter ce Tournoi 2021.