C’est une vieille connaissance que les supporters français retrouveront samedi, un peu plus de trois mois après la controversée finale de la Coupe d’Automne que Fabien Galthié avait publiquement regretté d’avoir vu basculer sur " des décisions ". On veut bien évidemment parler de l’arbitre irlandais (et ex ailier international… belge) Andrew Brace, qui remplacera au pied levé le Sud-Africain Jaco Peyper, empêché de voyager dans l’hémisphère Nord en raison de la pandémie que l’on sait… Un choix tout sauf anodin, à l’évidence. Car si M. Brace demeure de l’aveu du patron mondial des officiels Joël Jutge " un arbitre en lequel nous croyons beaucoup, qui est jeune et évidemment encore perfectible, mais promis à un bel avenir ", celui-ci n’en demeure pas moins au centre de plusieurs récentes polémiques soulevées par le rugby français. On parle ici évidemment de ces quelques décisions " contestables " qui ont à l’évidence fait basculer le dernier Crunch, mais aussi de la demi-finale de Champions Cup Exeter-Toulouse.

On se souvient d’ailleurs qu’alors qu’il était prévu pour arbitrer le match Toulouse-Exeter (finalement annulé) cette saison en Coupe d’Europe, Andrew Brace avait été " dé-désigné " quelques jours après le Crunch. Pas une sanction, à en écouter Jutge. Mais clairement un moyen de protéger l’arbitre, preuve d’un contexte tout sauf neutre. " En prenant en compte plusieurs éléments, il nous est apparu que M. Brace ne pouvait pas évoluer dans les conditions de calme et d’apaisement nécessaires pour diriger ce match entre le Stade toulousain et le champion d’Europe, nous avait alors expliqué le patron mondial des arbitres. Il aurait pu y avoir trop d’interprétations négatives des deux côtés. Mais ce changement de désignation n’est en aucun cas une sanction, encore moins un signe de défiance à son égard. On veut simplement lui permettre d’évoluer dans les conditions les plus sereines possibles. Il était préférable de mettre de la distance et du temps entre M. Brace et le public français, pour le moment. "

Un contexte épineux

Cette distance ? Elle existera à l’évidence toujours, puisque le match de Twickenham se déroulera à huis clos. Reste que les retrouvailles des Bleus avec M. Brace dans ce même théâtre de Twickenham ne peut évidemment pas être anodin, surtout dans le contexte d’une rencontre épicée par les récentes erreurs dont furent victimes les Anglais face au pays de Galles voilà trois semaines, de la part d’un arbitre… français.

Pas le match le plus simple à diriger pour M. Brace, à l’évidence ! Reste qu’à l’instar des grands joueurs, les grands matchs sont censés appartenir aux grands arbitres. On ne peut donc souhaiter à ce dernier que de réaliser une belle prestation, c’est-à-dire à se faire le moins remarquer possible. Histoire de pouvoir définitivement passer à autre chose, et de solder tous les comptes…