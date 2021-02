Que retenez-vous de cette rencontre en Italie ?

Nous sommes déjà très contents de valider les quinze jours de travail à Nice. On savait, avant de démarrer la compétition, que tout ne serait pas parfait. Mais dans l'intention et dans la globalité, c'est plutôt bien. C'est en tout cas une bonne performance de notre part.

Avez-vous en quelque sorte fait preuve, à Rome, d'un "froid réalisme" à la britannique ?

C'est justement là-dessus qu'on a bossé à Nice, avant de démarrer la compétition.... On savait que les Italiens porteraient beaucoup le ballon, qu'ils nous imposeraient de longues séquences de jeu : il ne fallait donc pas paniquer et même si on s'est fait parfois percer, on a globalement su garder la tête froide en défense.

Quel était le but de ce déplacement ?

On a cherché à gagner et à être constant sur 80 minutes. Il était hyper important de ne jamais lâcher une occasion et de mettre des points. Car tout ça compte, à la fin de la compétition, on l'a bien vu l'an passé. Nous nous sommes donc donnés à 200 %.

Y a-t-il un point à rectifier ?

A mon sens, on a fait trop de fautes. Mais on va continuer à bosser pour diminuer cette indiscipline et être prêts pour affronter l'Irlande, samedi.