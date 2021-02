Charles Ollivon : "On a bien travaillé pendant dix jours à Nice, on a été cherché vraiment en profondeur tous les détails, on a bien travaillé. Il y a de la satisfaction. Bravo aux Italiens, on avait été très sérieux dans la préparation, on l'a répété toute la semaine, on était prévenus, on a vraiment bien travaillé, et il le fallait pour battre ces Italiens. (...) On les connaît bien, on les a vus au dernier Tournoi, on a vu leurs qualités, et sur le début de match ils ont mis beaucoup d'intensité, c'était rude, bravo à eux, et bravo à tous les mecs du groupe France. Maintenant il faut repartir au travail pour la suite. (...) Il faut rester mesuré dans la confiance, on a un gros défi qui nous attend (le dimanche 14 février face à l'Irlande), on va bien se préparer, on en a besoin, il le faut, et vivement dimanche!"

"Je retiens surtout l'efficacité. C'était un match rude et âpre devant, on s'y attendait. On n'est pas surpris parce que les Italiens ont mis de grosses séquences en première période. Ca a été très dur à défendre mais on a su rester dans le cadre de jeu, malgré l'intensité. Ca nous a permis de sortir de situations un peu compliquées. On a fait un bon match. On fait ce sport pour gagner donc il y a, évidemment, une grosse satisfaction. On a été concentrés et constants durant 80 minutes. Je suis très fier de toute l'équipe. Il faut qu'on reste bien concentrés pour préparer le prochain match. On voulait bien entrer dans la compétition, on savait qu'ils allaient mettre beaucoup d'intensité. On a pu mettre en pratique tous les détails qu'on avait bossé pendant dix jours à Nice. Maintenant, on en veut encore plus et on sait qu'il y a un gros morceau qui nous attend en Irlande."