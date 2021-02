Cyril Baille (pilier gauche du XV de France, vainqueur de l'Irlande): "C'est dur les matches comme ça quand tu joues pratiquement tout le match. Cinq minutes avant de sortir, je sentais les mollets qui tiraient. C'était costaud mais c'était une bonne expérience. C'est la première fois que je joue autant, 75 minutes, sur un match international (...) Le fait d'enchaîner les victoires nous aide à avoir cette faim de continuer à gagner. On se remet souvent en question et on a toujours envie de plus."