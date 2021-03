Eddie Jones comme Owen Farrell ont poliment déploré ses décisions, l'ancien capitaine et sélectionneur Martin Johson a parlé d'un "arbitrage épouvantable", Clive Woordward le qualifiant, lui, de "tellement amateur". La prestation de Pascal Gaüzère, samedi, à Cardiff, a été copieusement critiquée du côté de Londres. Et tout particulièrement sa décision d'accorder deux essais aux Gallois sur des actions pour le moins litigieuses. Deux tournants de cette partie remportée 40 à 24 par les Dragons rouge. Dans Midi Olympique, ce lundi, le patron des arbitres Joël Jutge est revenu sur ces épisodes : « Je crois qu’il faut être transparent et, plutôt que laisser les choses s’envenimer, dire ce que l’on pense. Sur ce match, il y a deux situations malheureuses, des cas des figure qui n’étaient pas simples à gérer. Pour l’avoir eu au téléphone dimanche matin, Pascal Gaüzère le reconnaît lui-même… »

"Il demeure un excellent arbitre international"

Les deux actions en cause portent sur une pénalité rapidement jouée par le XV du Poireau à l'origine du premier essai gallois et sur un en-avant non sanctionné de l’ailier Louis Rees-Zammit sur la réalisation de Liam Williams. La scéne avait pourtant été revue à plusieurs reprises. Joël Jutge explique : « La balle n’est pas maîtrisée par l’ailier gallois et tombe vers l’avant sur sa cuisse, précise l'ancien officiel. Dans la règle telle qu’elle est édictée, il n’y a pas cette notion de perte de contrôle, c’est pour cela que la situation prête à confusion. Mais la réalité, c’est que s’il avait sifflé en-avant sur cette action, personne n’aurait rien trouvé à redire… C’est un des effets pervers de l’arbitrage vidéo, on a parfois tendance à aller chercher trop dans le microscopique." Mais cette prestation, émaillée de deux fautes d'interprétation, "n’enlève rien au fait qu’il demeure un excellent arbitre international', conclut Joël Jutge.