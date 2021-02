Quel est votre sentiment après ce match ?

C'est un grand moment de fierté, de plaisir, de bonheur. C'était un véritable match d'homme cet après-midi. Un combat féroce de tous les instants. On ressent tous beaucoup de joie et fierté après cette victoire.

La défense a fait un énorme travail aujourd'hui...

C'est l'état d'esprit qui nous permet de remporter ce match. On a pas eu une seconde de ralâchement, c'était vraiment la guerre de la première à la dernière seconde à laquelle tout le monde a participé. On a réalisé une grosse prestation.

A titre personnel, tu as réalisé un gros match...

Sincèrement j'en avais besoin. L'équipe s'était répétée que ça allait être un gros match, autant collectivement que personnellement. Il fallait réussir un gros match et on l'a fait. J'ai été au service du collectif, ça fait du bien à la tête. On va bien profiter et savourer.

Par rapport au déplacement à Cardiff l'année dernière, quel est le sentiment ?

On avait coché ce déplacement sur le calendrier. Je me répète mais ce fut vraiment un gros match d'homme, en plus à l'extérieur. C'est dans ce genre de rencontres qu'on voit les vrais groupes. Je suis très fier des mecs.

Racontez-nous la dernière séquence...

Ce n'était vraiment pas simple, notamment au niveau de la lucidité, mais on a rien lâché. On a enchaîne les placages sans reculer alors que ça tapait dur. Quand le ballon est sorti c'était un véritable soulagement.

La touche a connu quelques diffcultées...

C'est vrai qu'en première mi-temps on a eté défaillant sur quelques lancés, mais les Irlandais ont également très bien défendu. Il faut garder le positif, grâce à notre état d'esprit, nous avons réussi à rester calme.

Sur ma remise des maillots à Gaël Fickou pour sa 60e en Bleu...

Ce fut une céremonie forte en émotion. Gaël est très important dans le groupe, il est très estimé est très respecté. Aujourd'hui c'est plus qu'un cadre, c'est un taulier de l'équipe et tout ce qu'il fait au quotidien est bénéfique pour nous.

C'est l'un des matchs les plus difficiles ?

Dans ce Tournoi oui, surtout physiquement. On savait à quoi s'attendre. On est très fier d'en sortir vainqueur. C'est une étape de plus pour ce groupe parce que gagner, ici, à l'Aviva, ce n'est pas rien.