Le CV :

Maro Itoje : L'anglais de 26 ans mesure 1m95 pour 110 kg. Né dans le Borough londonien de Camden, Maro Itoje aurait pu ne jamais performer dans le rugby. D'un père enseignant qui suivait de très près les études de son fils, le jeune n'avait pas le droit à l'erreur s'il voulait continuer d'exercer ce sport. Par la suite, il fera ses débuts en Coupe d'Angleterre, chez les Saracens, en janvier 2013. Petit à petit, le joueur se démarque et devient titulaire indiscutable de son équipe. Il remporte pour la première fois le championnat anglais en 2015. Avec les Saracens, il connaît à ce jour, quatre titres de champions d'Angleterre et une finale perdue en 2014, ainsi que trois Coupe d'Europe en 2016, 2017 et 2019. Il est aussi rapidement appelé en équipe nationale. Dans un premier temps avec les juniors, pour la Coupe du monde, l'Angleterre finit grande vainqueur de la compétition. Chez les seniors, il remporte aussi deux Tournois des 6 Nations en 2016 et 2017. Le XV de la Rose a aussi été finaliste de la Coupe du monde 2019 face à l'Afrique du Sud.

Paul Willemse : Le français d'origine sud-africaine de 28 ans mesure 1m99 pour 129 kg. Né à Pretoria en Afrique du Sud, Paul Willemse a d'abord joué pour les Springboks. International chez les moins de 20 ans, il devient champion du monde en 2012 avec un certain Wiaan Liebenberg au capitanat, qu'il retrouvera quelques années plus tard à Montpellier. Il arrive en France à 21 ans en rejoignant le FC Grenoble Rugby pour deux saisons mais il est racheté au bout d'une par le MHR. Il déclare alors un peu après que si l'opportunité se présente, il aimerait jouer un jour pour l'équipe de France. Son souhait deviendra réalité le 9 janvier 2019 où il est sélectionné pour la première fois pour disputer le Tournoi des 6 Nations. Avec 10 sélections chez les Bleus depuis, Paul Willemse arrive à se faire une place dans cette équipe pleine d'ambitions. En Club, à Montpellier depuis 2015, son équipe remporte l'European Challenge Cup en 2015 et arrive en finale du Top 14 en 2018 mais s'incline face à Castres.

Les points forts de Maro Itoje :

Le deuxième ligne du XV de la Rose est aussi capable de jouer en troisième ligne. Doté d'aptitudes physiques hors-normes, le Londonien possède une très grande puissance. Aussi bon dans les airs qu'au sol, Maro Itoje prouve son efficacité sur les terrains. Un des meilleurs sur les turnovers, il peut rapidement mettre en difficulté ses adversaires. C'est aussi un excellent plaqueur et son bon mental lui permet de très bien gérer la pression. Il reste alors un combattant exemplaire quel que soit la rencontre.

Maro Itoje (Angleterre)Icon Sport

Les points forts de Paul Willemse :

Le deuxième ligne possède lui aussi une anatomie à couper le souffle. Proche des deux mètres pour près de 130 kg, il excelle dans les phases physiques. Joueur massif, la pression, il ne l'a subit pas, il l'inflige plus aux autres joueurs. Très bon pousseur dans les mêlées, Paul Willemse est aussi épatant avec le ballon entre les mains. Le Montpelliérain est très efficace en touche, notamment grâce à son gabarit. Beaucoup plus mobile qu'avant, le français peut désormais tenir tête aux meilleurs joueurs.

Paul Willemse (France)Icon Sport

L'avis de Rugbyrama :

Avec ces deux joueurs, on peut s'attendre à un duel titanesque. Très bon physiquement, chacun d'eux possèdent des qualités indispensables sur le terrain. Que ce soit en attaque où en défense, Maro Itoje et Paul Willemse savent faire la différence pour permettre à leur équipe de surpasser l'autre. Tous les deux aussi habitués à effectuer des rencontres de hauts niveaux, ils sont aptes à gérer la pression pour de tels matchs. Le Montpelliérain a connu différents styles de jeu en évoluant en France mais aussi avec l'équipe Sud-africaine tandis que l'anglais n'a connu que les Saracens dans sa carrière, peut être le point qui permet à Paul Willemse d'avoir plus de connaissances dans la façon de jouer.

Par Colombies Jim