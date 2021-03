Vous a-t-on davantage parlé de covid et de bulle sanitaire ou du Crunch, depuis le début de votre rassemblement ?

Depuis que l’on s’est réuni, on a rapidement basculé sur le match. Tout a été évoqué dimanche soir lors de notre première réunion à Marcoussis, puis on est passé à autre chose. Pour ce qui est des conclusions de l’enquête, nous avons eu les mêmes que vous. On a conscience depuis un bon moment que ce match peut-être charnière pour la suite du Tournoi, dans la quête d’un éventuel grand chelem, alors on ne veut se concentrer que là-dessus.

Face à une équipe anglaise dans le doute, vous attendez-vous à être bombardé plus encore que d’habitude dans les airs ?

On sait que dans l’équipe anglaise, de nombreux joueurs sont capables de se servir de leurs pieds : Ford, Farrell, Slade, Daly, sans oublier le demi de mêlée Ben Youngs… Cela fait beaucoup de paramètres qu’il s’agit d’analyser, parce qu’on est bien conscient qu’il risque d’y avoir beaucoup de jeu au pied samedi. Mais ça ne dépendra pas que de nous…

Autumn Nations Cup 2020 - L'essai de Brice Dulin (XV de France) contre l'AngleterreIcon Sport

C’est-à-dire ?

Vous savez, on a souvent tendance à dire qu’un match est d’autant plus facile pour un demi de mêlée lorsque ses avants sont dominateurs dans le combat. Mais pour un joueur du troisième rideau, c’est un peu la même chose... On sait que si les gars du premier rideau sont performants, l’adversaire sera obligé de rendre le ballon dans certaines conditions, et ça nous facilite la tâche. Tout est affaire de collectif, dans ce sport… Alors, il est évident que le combat des avants sera évidemment un des facteurs-clés samedi, même en ce qui concerne le jeu aérien.

Vous étiez du match de Twickenham en décembre dernier. Avez-vous évoqué entre vous le fait de retrouver le même arbitre, M. Brace ?

Quoi qu’on en dise, ce match nous a fait prendre conscience qu’il fallait essayer de maîtriser tout ce qui est de notre ressort. C’est pour cela que Jérôme Garcès a rejoint notre staff au début du Tournoi, c’est quelque chose que l’on travaille depuis quelques semaines maintenant. Jérôme nous a donné des mots-clés, des repères pour être plus efficaces dans la communication avec les arbitres, ainsi que des attitudes à adopter dans telles ou telles positions. On espère au moins que, dans l’optique du Crunch de samedi, celui de décembre dernier nous aura permis de tirer les bonnes leçons, pour éviter pareille issue…