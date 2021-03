Fabien Galthié a donc annoncé ce mercredi midi la composition de l'équipe de France qui va débuter contre l'Ecosse vendredi soir, dans l'espoir de remporter le Tournoi des 6 Nations. Logiquement, quelques changements - plus ou moins contraints - ont été effectués par rapport à la formation qui avait démarré lors du succès contre le pays de Galles samedi dernier. Le duo de la deuxième ligne était toutefois attendu avec impatience, après la suspension de Paul Willemse.

De retour de blessure, Bernard Le Roux sera évidemment titulaire et il sera associé à Swan Rebbadj, convaincant quand il a succédé à Romain Taofifenua samedi dernier. Longtemps incertain en raison d'une entorse à un genou qui l'avait poussé à sortir contre le XV du Poireau, ce dernier est finalement disponible et prendra place sur le banc. L'autre interrogation principale concernait la troisième ligne. Auteur d'une entrée remarquable la semaine passée, Anthony Jelonch pouvait légitimement prétendre à intégrer le XV de départ, ce qui est le cas. Le Castrais sera titulaire et va densifier le pack, aux côtés de Charles Ollivon et Grégory Alldritt. Il a ainsi été préféré à Dylan Cretin. En première ligne, le trio Baille-Marchand-Haouas sera bien présent.

Ntamack de retour dans le XV de départ

Derrière, une demi-surprise est à noter avec le choix d'Arthur Vincent au centre aux côtés de Virimi Vakatawa. Le Montpelliérain s'était également montré à son avantage lorsqu'il est sorti du banc face aux Gallois, ce qui a plaidé pour sa titularisation, laquelle entraîne un replacement de Gaël Fickou sur une aile, au détriment de Teddy Thomas, qui sera sur le banc. Damian Penaud est maintenu sur l'autre aile. Au poste d'ouvreur, c'était une évidence mais, avec le forfait de Matthieu Jalibert à la suite de sa commotion cérébrale, c'est Romain Ntamack qui formera la charnière avec Antoine Dupont et qui dirigera le jeu des Bleus. Malgré le rappel de Louis Carbonel, le polyvalent Anthony Bouthier sera remplaçant. A l'arrière, Brice Dulin, très en vue sur ce Tournoi, aura encore l'occasion de briller.

Le XV de départ : Dulin ; Penaud, Vakatawa, Vincent, Fickou ; Ntamack, Dupont, Ollivon (cap.), Alldritt, Jelonch ; Rebbadj, Le Roux ; Haouas, Marchand, Baille.

Remplaçants : Chat, Gros, Atonio, Taofifenua, Cretin, Serin, Bouthier, Thomas.