Le centre de Montpellier, titularisé lors des deux premières rencontres des Bleus dans la compétition, en Italie et en Irlande, n'avait pas été retenu dans le groupe pour celle du week-end dernier en Angleterre. "Je n'ai pas trop eu de soucis physiquement. C'était mon test PCR qui était malheureusement encore positif. Donc je n'ai pas pu être éligible pour l'Angleterre", a-t-il expliqué lors d'une visioconférence de presse depuis le Centre national du rugby de Marcoussis. "Mais j'ai très bien récupéré physiquement et assez rapidement. Et je suis forcément très content de pouvoir retrouver tout le groupe", a-t-il ajouté.

Vincent (9 sélections) et Atonio (35 sélections) étaient les seuls parmi les 12 joueurs contaminés en février -- un foyer de contagion qui avait provoqué le report de la rencontre France-Ecosse -- à ne pas avoir été rappelés pour le déplacement à Twickenham. L'entraîneur montpelliérain Philippe Saint-André avait indiqué que Vincent avait ressenti "des effets pendant deux ou trois jours" après avoir contracté la maladie. De retour dans le groupe pour préparer la réception du Pays de Galles, samedi au Stade de France, le centre de 21 ans pourrait débuter sur le banc après le retour de blessure de l'habituel titulaire du poste de deuxième centre, Virimi Vakatawa.