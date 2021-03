"Nous avons tous bien dormi et levé du bon pied. Le groupe est sur son petit nuage." Ce dimanche, Arthur Vincent poursuivait son rêve éveillé, débuté la veille avec la fin de match mémorable face au pays de Galles. "Nous avons vécu des moments de ouf et il y avait un sentiment d’extase qui planait." Un bonheur partagé par des millions de supporters : "Je suis surpris par le nombre de messages que j’ai reçu. On sent que cette rencontre a marqué les gens, nos proches. J’ai eu l’impression en les lisant que tous avaient un moment envie de casser leur télévision avant de basculer dans l’euphorie. J’espère que cela fera date."

Entré en jeu à la 56e minute, le Montpelliérain a été un des acteurs de cet improbable dénouement. "Après le carton rouge infligé à Paul Willemse, tout le monde était déterminé à ne pas accepter le sort de la rencontre. On savait qu’il fallait marquer deux fois pour l’emporter. Nous étions bouillants (...) et avions encore beaucoup d’énergie à revendre. (...) Avec un peu de recul, j’avoue avoir été bluffé de cette détermination." Dès son apparition sur la pelouse, le centre a sonné la révolte par ses courses tranchantes, au nombre de six.

Vidéo - Revivez le débrief de la victoire héroïque des Bleus face aux Gallois 24:57

Sa vitalité et sa puissance auront contribué au renversement du cours de l'histoire. Jusqu'à son ultime passe à Brice Dulin pour l'essai de la libération : "J’ai revu les images et il faut souligner le formidable travail de Gaël Fickou sur cette action. Il y avait le surnombre, la situation pour marquer, mais Gaël est déterminant dans son intervention. Il fixe parfaitement les défenseurs et après cela va vite, mais il avait fait le plus dur. Je n’avais plus qu’à lever le ballon pour Brice pour qu’il aille nous libérer en terre promise." Un an après avoir brillé à Cardiff, l'Héraultais a de nouveau causé des malheurs aux Dragons rouges.

"Cela fait nous a fait un bien fou"

Titulaire lors des succès en Italie et en Irlande, Arthur Vincent s'est cette fois illustré dans le rôle de finisseur à Saint-Denis. Après des mois délicats avec le MHR, à lutter pour le maintien, le champion du monde moins de 20 ans retrouve le sourire sous le maillot Bleu depuis deux mois : "Chaque contexte est différent. Avec ce qui se passe à Montpellier, c’était difficile de changer d’air comme vous dites et de retrouver les Bleus au départ. Mais cela nous a fait un bien fou et je suis certains que l’on va rapporter des ondes positives en club quand on rentrera. Personnellement, ma forme mentale n’est pas la même chez les Bleus qu’au MHR, et c’est normal car les situations sportives sont différentes, mais physiquement je me sentais bien sur le terrain à Montpellier. Avec les Bleus, je suis dans une bonne dynamique." Encore un coup de rein et le centre pourra revenir dans l'Hérault auréolé d'une victoire dans le Tournoi.